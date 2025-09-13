Для Ghost of Yotei выпустят эксклюзивное пиво с внутриигровой наградой

Компания Sucker Punch объявила о партнёрстве с пивоварней Sapporo Brewery для выпуска специального пива Ghost of Yotei. Сотрудничество включает в себя эксклюзивную упаковку и возможность получить особый внутриигровой предмет, дающий игровые преимущества.
Эндрю Голдфарб, менеджер по коммуникациям Sucker Punch, рассказал об этом в социальных сетях, объяснив, что всё началось с внутренней шутки. Около года назад команда придумала каламбур с фразами «Yotei Six Pack» (отсылка к упаковке из шести банок пива) и «Yotei Six» (имя врагов в игре). То, что начиналось как шутка, в итоге переросло в официальное сотрудничество с традиционной японской пивоварней.
Специальная серия пива Ghost of Yotei Sapporo представлена в коллекционной упаковке с иллюстрациями, вдохновлёнными вселенной игры. Пока продукция доступна только в США и может быть приобретена как в магазинах, так и в официальном интернет-магазине бренда.
Помимо самого напитка, Sucker Punch подготовила эксклюзивную акцию для американских потребителей. Приняв участие в специальном конкурсе, фанаты смогут выиграть коллекционное издание Ghost of Yotei.
Игрокам в рамках партнёрства предлагается цифровая награда — Амулет Полярной звезды с культовым логотипом Sapporo в форме звезды. Название напрямую связано с историей пивоварни: согласно легенде, первый пивовар Саппоро отправился в Германию, следуя за Полярной звездой, где и обучился искусству пивоварения.
В игре этот амулет даёт игрокам небольшой шанс не тратить боеприпасы для оружия дальнего боя, если экипирован, что представляет собой тактическое преимущество, которое может оказаться решающим в моменты напряжённого боя.
Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5.
Наверно в этой банке налита моча того мужика на картинке. Что в принципе логично, ведь нынче всё пиво - это моча.
Как будто бы когда-то пиво не было мочой))
Для того, что бы пиво не было мочой, нужно пожить некоторое время в Германии или Чехии
Германия, Нидерланды, Испания, Венгрия... Делают вкусное пиво.
Те кто пьют пиво не играют в японские дрочильни если что
они уже все в пиве просто
Варю пиво, пью пиво, играю в японские дрочильни
Пиво? Саке нужно делать!
Какая же трансуха на гг мерзкая.
Целевая
Это пиво г…но
ещё бы домой ящиками привозили )))