Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ecto Edition вышла в Steam и на Nintendo Switch

Ghostbusters: Spirits Unleashed — Ecto Edition, насыщенная видеоигра в жанре «призраки против охотников» 4 на 1 от экспертов по асимметричному многопользовательскому режиму из компании IllFonic, стала доступна в Steam и на Nintendo Switch. Игроки в Steam и Switch теперь будет возможность объединить силы или сплотиться против текущих пользователей PC/Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One, поскольку игра поддерживает кросс-плей на всех платформах.

«Мы очень рады представить Ghostbusters: Spirits Unleashed на всех игровых платформах», – сказал генеральный директор и соучредитель IllFonic Чарльз Брунгардт. «Являясь давним поклонником «Охотников за привидениями», компания IllFonic усердно работала над тем, чтобы с помощью Ecto Edition подарить всем фанатам незабываемый опыт. Мы расширяем историю, добавляем новые карты, типы призраков и многое другое».