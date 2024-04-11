В Epic Games Store началась раздача киберпанк-экшена Ghostrunner

В цифровом магазине Epic Games Store стала доступна очередная бесплатная игра: как и было объявлено на прошлой неделе, это захватывающий экшен от первого лица, разработанный компанией One More Level, Ghostrunner.

Как ее получить? Все очень просто: достаточно зайти на страницу Ghostrunner в Epic Games Store, нажать на кнопку "Получить", войти в систему, используя свои учетные данные, и далее следовать инструкциям на экране.

После завершения процесса игра станет частью вашей библиотеки Epic Games и останется там навсегда, что позволит вам скачивать и устанавливать ее, когда захотите.

Главному герою игры, опытному киберниндзя, поручено взобраться на башню и устранить правителя, но все не так, как кажется: в ходе захватывающей кампании мы узнаем, что скрывается за миссией, и сталкиваемся со все более сильными врагами.