Анонс русской нейро-озвучки для Ghostrunner 2

Хотим вам рассказать и даже показать то, что мы сейчас готовим для публичного использования. Речь идет о русской озвучке для очень динамичного шутера от первого лица под названием Ghostrunner 2. Игра не для всех, так как она очень динамична, и казуальные игроки могут её не оценить, но фанаты игры, которых у этой игры уже совсем не мало, по праву могут её насладиться.
Мы, команда IntroVoice Studio, поможем не только освоить активный геймплей, но и полностью погрузиться в сюжет игры. Не все в России и в странах СНГ владеют английским языком, и в такой динамичной игре читать субтитры и одновременно рубить толпы врагов — скажем прямо — удовольствия мало. Поэтому либо упускается часть геймплея, либо большая часть сюжета.
Поэтому мы решили сделать дубляж для этой замечательной игры Ghostrunner 2. Теперь любой игрок сможет получить максимум ощущений от игры. Выше вы можете посмотреть небольшой видеоролик с демонстрацией озвучки. Релиз запланирован уже на этот месяц.
Вот это очень хорошие новости, спасибо.
Звучит здорово!
Спасибо! Ждите новостей)
Неужели нейронка научилась в интонации?
ну, да немного)