Стильный киберпанк-экшен Ghostrunner 2 будет иметь скромные системные требования

Продолжение нашумевшего киберпанк-боевика Ghostrunner с видом от первого лица от студии One More Level обладает превосходной графической составляющей. Разработчики еще в первой части добились впечатляющей картинки благодаря возможностям Unreal Engine, и с выходом Ghostrunner 2 она должна стать только лучше. Несмотря на передовые визуальные возможности проекта, для его запуска хватит и совсем бюджетного ПК. Авторы проекта поделились полными системными требованиями, которые приятно удивляют.
На фоне современных релизов Ghostrunner 2 обладает весьма скромными рекомендациями к конфигурации ПК для запуска игры. В минимальных системных требованиях разработчики указали видеокарты уровня GeForce GTX 960 на 4 ГБ или Radeon RX 480 на 8 ГБ, что соответствует большинству проектов в Steam.
Системные требования
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10 64x
- Процессор: Intel Core i5-4590, AMD FX-8350 или эквивалент
- ОЗУ: 8ГБ
- Видеокарта:GeForce GTX 960 или Radeon RX 480
- DirectX: Версии 12
- Место на диске: 65 ГБ
Рекомендованные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i9-9900k, AMD Ryzen 5 5600X или аналогичный
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super или Radeon RX 6800 XT
- DirectX: Версии 12
- Место на диске: 65 ГБ
В пользу хорошей оптимизации сиквела Ghostrunner говорит также указанный рекомендуемый требования к графическому чипу. Игра будет отлично работать на видеокартах позапрошлого поколения: GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 6800 XT, в то время как для других проектов часто указывают серию RTX 30xx или даже RTX 40хх.
Хардкорный слэшер Ghostrunner 2 выйдет 26 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Какие скромняги, в первой части рекомендуемые системные требования были один в один как теперь во второй минимальные, вот это прорыв.
Посмотрим что они предложат
Уровни больше и мотоцикл дадут
Ой-ой, Ghostrunner 2 с такими скромными системными требованиями мог бы запуститься даже на тостере! Мы рассчитывали, что графика будет такой космической, но оказывается, она достаточно земная и доступна даже для бюджетных ПК. Пора доставать старую видеокарту из под шкафа и готовиться киберпанковому экшену без ограничений!