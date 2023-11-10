Вышел хвалебный трейлер киберпанк-экшена Ghostrunner 2

Сегодня авторы Ghostrunner 2 отметили успешный запуск киберпанк-экшена, получившего признание критиков, новым хвалебным трейлером Accolades Trailer.
Ghostrunner 2 вышла в свет 26 октября 2023 года под одобрительные отзывы крупнейших представителей игровой прессы, став одной из самых рейтинговых игр на Metacritic в 2023 году и получив "очень положительные" отзывы пользователей в Steam.
Киберпанк-экшен Ghostrunner 2 доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic и GOG.
Музон конечно в игре просто бомба.
mirror's edge только с куда более интересной и разнообразной механикой.
не сравнивай тень с мусором по типу mirror's edge, музон топ согл
так паровозик не смог
https://steamdb.info/app/2144740/charts/ 2
https://steamdb.info/app/1139900/charts/ 1
и вся проблема что браузер стима не ведет учет удалений и возвратов в открытом режиме и времени игроков в общем в игре
прост игра не для казуалов поэтому большинство игроков не дошли до конца