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Ghostrunner 2 26.10.2023
7.6 97 оценок

Вышел хвалебный трейлер киберпанк-экшена Ghostrunner 2

butcher69
Новости

Сегодня авторы Ghostrunner 2 отметили успешный запуск киберпанк-экшена, получившего признание критиков, новым хвалебным трейлером Accolades Trailer.

Ghostrunner 2 вышла в свет 26 октября 2023 года под одобрительные отзывы крупнейших представителей игровой прессы, став одной из самых рейтинговых игр на Metacritic в 2023 году и получив "очень положительные" отзывы пользователей в Steam.

Киберпанк-экшен Ghostrunner 2 доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic и GOG.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
saa0891

Музон конечно в игре просто бомба.

mirror's edge только с куда более интересной и разнообразной механикой.

0
Айзек Фостер

не сравнивай тень с мусором по типу mirror's edge, музон топ согл

0
Alex40001

так паровозик не смог

https://steamdb.info/app/2144740/charts/ 2

https://steamdb.info/app/1139900/charts/ 1

и вся проблема что браузер стима не ведет учет удалений и возвратов в открытом режиме и времени игроков в общем в игре

0
Айзек Фостер

прост игра не для казуалов поэтому большинство игроков не дошли до конца

-1