Ghostwire: Tokyo можно бесплатно забрать Epic Games Store в течение суток

Ghostwire: Tokyo стала новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store. Промоакция продлится 24 часа, и как только вы заберете игру, она останется у вас навсегда.
Токио захвачен смертоносными сверхъестественными силами, совершенными опасным оккультистом, в результате чего население Токио исчезает в одно мгновение. Объединитесь с могущественной призрачной сущностью в их стремлении отомстить и овладейте мощным арсеналом способностей, чтобы разгадать темную правду об исчезновении, когда вы столкнетесь с неизвестным в Ghostwire: Tokyo.
даже с торрента забирать не хочется
Все же стоило бы упомянуть в теме что игра недоступна с аккаунтов РФ и РБ и забрать только с ВПН а в теме об этом не слово
Для меня эта игра была разочарованием года. Ожидал другого от Миками.
Больше всего разочаровал сюжет, когда ещё до начала игры все персонажи, по сути, уже погибли. Ну и сестру нихера спасти не дали, уроды.
с впн зашёл - Этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе.
Это тебе не Стим, который ВПНом можно обмануть, тут нужен аккаунт забугорский.
Он пишет, что у меня включён впн, и просит его выключить
То есть ты якобы в юса, но при этом знаешь про ситилинк, интересно
Быстро адаптировалОсь.
было бы чему завидовать,бомжи не доделанные.
вырожденцы
Забрал с помощью WireGuard
Через турецкий акк не работает(