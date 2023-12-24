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GhostWire: Tokyo 25.03.2022
Экшен, Адвенчура, От первого лица
6.9 399 оценок

Ghostwire: Tokyo можно бесплатно забрать Epic Games Store в течение суток

monk70
Новости

Ghostwire: Tokyo стала новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store. Промоакция продлится 24 часа, и как только вы заберете игру, она останется у вас навсегда.

Токио захвачен смертоносными сверхъестественными силами, совершенными опасным оккультистом, в результате чего население Токио исчезает в одно мгновение. Объединитесь с могущественной призрачной сущностью в их стремлении отомстить и овладейте мощным арсеналом способностей, чтобы разгадать темную правду об исчезновении, когда вы столкнетесь с неизвестным в Ghostwire: Tokyo.

5
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
KANSERVATOR

даже с торрента забирать не хочется

11
Ely Maze

Все же стоило бы упомянуть в теме что игра недоступна с аккаунтов РФ и РБ и забрать только с ВПН а в теме об этом не слово

8
kolinmah

Для меня эта игра была разочарованием года. Ожидал другого от Миками.

4
antonborisov198

Больше всего разочаровал сюжет, когда ещё до начала игры все персонажи, по сути, уже погибли. Ну и сестру нихера спасти не дали, уроды.

-1
Комментарий удален
Unicorling

с впн зашёл - Этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе.

3
ABRASцовы

Это тебе не Стим, который ВПНом можно обмануть, тут нужен аккаунт забугорский.

2
Комментарий удален
Unicorling Glilond

Он пишет, что у меня включён впн, и просит его выключить

-2
Комментарий удален
Комментарий удален
Unicorling

То есть ты якобы в юса, но при этом знаешь про ситилинк, интересно

1
Комментарий удален
CHUBA69 Бaбуся
И в правду говорят все русские тупые чмыри

Быстро адаптировалОсь.
было бы чему завидовать,бомжи не доделанные.
вырожденцы

-1
Alamut95

Забрал с помощью WireGuard

0
Павел Бородкин

Через турецкий акк не работает(

-1