Ghostwire: Tokyo можно бесплатно забрать Epic Games Store в течение суток

Ghostwire: Tokyo стала новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store. Промоакция продлится 24 часа, и как только вы заберете игру, она останется у вас навсегда.

Токио захвачен смертоносными сверхъестественными силами, совершенными опасным оккультистом, в результате чего население Токио исчезает в одно мгновение. Объединитесь с могущественной призрачной сущностью в их стремлении отомстить и овладейте мощным арсеналом способностей, чтобы разгадать темную правду об исчезновении, когда вы столкнетесь с неизвестным в Ghostwire: Tokyo.