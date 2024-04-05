Для Gigantic: Rampage Edition вышел геймплейный трейлер

Студия Abstraction Games опубликовала обзорный трейлер MOBA Gigantic: Rampage Edition, который отличается от оригинальной версии игры отсутствием микротранзакций.

По видео можно судить, что у нас будет возможность поиграть в несколько режимов – "Натиск", "Схватка" и "Настраиваемая игра", выбрать одного из 23 старых персонажей или попробовать новых - Роланда и Каджира. Кроме того, игра предлагает кроссплатформенные матчи, создание билдов и множество улучшений.

Игроки получат возможность разблокировать героев и их скины с помощью игрового процесса, а не за реальные деньги. Более того, за прохождение испытаний будет начисляться специальная валюта, которую можно будет потратить на приобретение скинов, а также будет доступна покупка чемпионов за виртуальные билетики.

Gigantic: Rampage Edition выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam, EGS) уже на следующей неделе, девятого апреля.