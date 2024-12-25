Превью следующего персонажа Girls' Frontline 2 - Папаша

Вслед за Маккиатто, 26 декабря на глобальный сервер Girls' Frontline 2: EXILIUM прибудет тактическая кукла оружия-легенды - Папаша. В честь этого, официальный канал игры опубликовал трейлер персонажа с еë основными способностями:

Тактическая кукла Папаша относится к классу Sentinel (Страж). Она всегда ставит чужие мнения и интересы выше собственных, отодвигая себя на второй план. Будучи не в силах сказать "нет", она часто жертвует своей собственностью ради выгоды других.

С выходом обновления Папаша станет доступна абсолютно для всех командиров. Все еще улучшения, а также оружие можно достать из событий системы Взводов.