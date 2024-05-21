Благодаря последнему обновлению Starfield количество игроков на Xbox выросло на 72%

Последнее крупное обновление Starfield, добавляющее новые настройки дисплея, улучшенные карты поверхностей и многое другое, привело к увеличению количества игроков на Xbox на 72%.
Диаграмма игрового процесса портала TrueAchievements показывает, что с момента выхода крупного обновления от 15 мая Starfield поднялась на девять позиций и снова вошла в топ-20 с весьма приличным увеличением количества игроков на Xbox на 72%.
Это обновление Starfield действительно было важным. В него были добавлены улучшенные карты поверхности (карта в игре вызывала большие претензии с момента запуска, так что само по себе это было большой проблемой), а также новые параметры игрового процесса, настройки дисплея Xbox Series X и многое другое.
если 0 помножить на 0.72 всё равно будет 0. не стоит ребятам из беседки сильно раскатывать губу)
сорян за офф топ, но мне вот интересно:
беседка попала в топ-20, а есть топ+20? ну т.е. игр с положительным рейтингом.