Goat Simulator 3 добавляет множество "яиц" в бесплатном пасхальном обновлении ©

Goat Simulator 3 только что получил крупное бесплатное обновление, которое добавляет всевозможные пасхальные угощения.

Главным дополнением к игре является операция "Раскол" - новое задание, связанное с гигантским пасхальным яйцом, появившимся у берегов Сан-Ангоры. Чтобы вскрыть его и узнать его секреты, вам нужно исследовать открытый мир и найти 12 спрятанных яиц, каждое из которых содержит пасхальный подарок. Первый из них - RadEars, предмет, который поможет вам отыскать остальные яйца.

Кроме того, можно разблокировать 19 новых предметов экипировки.