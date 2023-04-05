Goat Simulator 3 17.11.2022
6.6 55 оценок

Goat Simulator 3 добавляет множество "яиц" в бесплатном пасхальном обновлении

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R_Mor
Новости

Goat Simulator 3 только что получил крупное бесплатное обновление, которое добавляет всевозможные пасхальные угощения.

Главным дополнением к игре является операция "Раскол" - новое задание, связанное с гигантским пасхальным яйцом, появившимся у берегов Сан-Ангоры. Чтобы вскрыть его и узнать его секреты, вам нужно исследовать открытый мир и найти 12 спрятанных яиц, каждое из которых содержит пасхальный подарок. Первый из них - RadEars, предмет, который поможет вам отыскать остальные яйца.

Кроме того, можно разблокировать 19 новых предметов экипировки.

Трейлеры Обновления
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