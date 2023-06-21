Трейлер летнего обновления для Goat Simulator 3, которое уже доступно ©

Компания Coffee Stain представила подробности летнего обновления для Goat Simulator 3, которое доступно прямо сейчас для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В игре появилось новое меню на летнюю тематику, а также 28 новых предметов "козлиного снаряжения", которые не только для внешнего вида.

Вот несколько ключевых предметов для нового летнего козлиного гардероба:

3D-очки - познайте мир в анаглифном 3D-изображении

Надувной поплавок - пищащее кольцо для всех ваших пищащих потребностей

Тенистые тени - Козам тоже нужно защищать глаза от солнца!

Svensk Folkdräkt Set - Элегантный шведский народный наряд

Козлиное платье - Да, вы правильно прочитали.

Головной убор из мороженого - Охладитесь с мороженым на голове. Ням!

Комплект "Цветочная коза" - красочный, как только может быть

Праздничный наряд для папы - носки и сандалии прилагаются.

Coffee Stain утверждает, что в обновлении "также появятся скины "солнечный удар" и "песок" с уникальными эффектами, а также полный набор других нарядов, которые игроки смогут открыть для себя".

