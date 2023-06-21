Трейлер летнего обновления для Goat Simulator 3, которое уже доступно

Компания Coffee Stain представила подробности летнего обновления для Goat Simulator 3, которое доступно прямо сейчас для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В игре появилось новое меню на летнюю тематику, а также 28 новых предметов "козлиного снаряжения", которые не только для внешнего вида.
Вот несколько ключевых предметов для нового летнего козлиного гардероба:
- 3D-очки - познайте мир в анаглифном 3D-изображении
- Надувной поплавок - пищащее кольцо для всех ваших пищащих потребностей
- Тенистые тени - Козам тоже нужно защищать глаза от солнца!
- Svensk Folkdräkt Set - Элегантный шведский народный наряд
- Козлиное платье - Да, вы правильно прочитали.
- Головной убор из мороженого - Охладитесь с мороженым на голове. Ням!
- Комплект "Цветочная коза" - красочный, как только может быть
- Праздничный наряд для папы - носки и сандалии прилагаются.
Coffee Stain утверждает, что в обновлении "также появятся скины "солнечный удар" и "песок" с уникальными эффектами, а также полный набор других нарядов, которые игроки смогут открыть для себя".