Goat Simulator 3 17.11.2022
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Трейлер летнего обновления для Goat Simulator 3, которое уже доступно

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Procy_on
Новости

Компания Coffee Stain представила подробности летнего обновления для Goat Simulator 3, которое доступно прямо сейчас для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. В игре появилось новое меню на летнюю тематику, а также 28 новых предметов "козлиного снаряжения", которые не только для внешнего вида.

Вот несколько ключевых предметов для нового летнего козлиного гардероба:

  • 3D-очки - познайте мир в анаглифном 3D-изображении
  • Надувной поплавок - пищащее кольцо для всех ваших пищащих потребностей
  • Тенистые тени - Козам тоже нужно защищать глаза от солнца!
  • Svensk Folkdräkt Set - Элегантный шведский народный наряд
  • Козлиное платье - Да, вы правильно прочитали.
  • Головной убор из мороженого - Охладитесь с мороженым на голове. Ням!
  • Комплект "Цветочная коза" - красочный, как только может быть
  • Праздничный наряд для папы - носки и сандалии прилагаются.

Coffee Stain утверждает, что в обновлении "также появятся скины "солнечный удар" и "песок" с уникальными эффектами, а также полный набор других нарядов, которые игроки смогут открыть для себя".

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