По словам надежного инсайдера, в производстве находится дополнение для God of War: Ragnarok ©

Геймдиректор God of War Ragnarok Эрик Уильямс (Eric Williams) вскоре после выхода игры заявил, что она вряд ли получит DLC, но, похоже, планы изменились. По данным известнейшего инсайдера The Snitch, разработчик SIE Santa Monica Studio работает над DLC для God of War Ragnarok. Никаких дополнительных подробностей по этому поводу нет.

По словам автора утечки, получившего эти сведения из источника, который ранее также точно передал скриншоты Rise of the Ronin до ее анонса, разработка проекта завершена примерно на 60%.

Недавно Sony Santa Monica также опубликовала вакансии, в котором сообщила, что ищет кандидатов, "обладающих знаниями о God of War (2018) и God of War Ragnarok". Несмотря на то, что впоследствии предположения склонялись в сторону полноценного сиквела, не исключено, что объявления могли относиться к дополнению.

Очевидно, что это всего лишь слух, а не официальная информация, но, учитывая успех God of War Ragnarok, не исключено, что Sony и Santa Monica Studio заинтересованы в новом контенте для игры.

Анонс The Snitch состоялся после долгой череды подсказок, головоломок и даже поисков "сокровищ" в реальном мире. Все началось с азбуки Морзе, которая создавала конец URL-адреса, ведущего на некие изображения, где скрывалась ссылка на определенный отрывок из Библии, который, будучи отгаданным пользователями, открывал намек на следующую подсказку, спрятанную в конверте и помещенную под скамейку в парке - предположительно, в каком-нибудь городе Испании.

В конверте находилось письмо с логотипом Ragnarok, а после того как находка была обнаружена, The Snitch поделился изображением часов, показывающих 15:20 (или 03:20). В заключение The Snitch появился на канале Twitch, где подтвердил проект God of War Ragnarok DLC.

Конечно, он мог бы просто поделиться информацией, но утечки сейчас являются инструментом развлечения и способом привлечения аудитории, поэтому вполне вероятно, что и в будущем нам придется привыкать к подобным "квестам".

God of War Ragnarok вышла на PS5 и PS4 и по состоянию на 1 февраля разошлась тиражом в количестве более 11 млн. экземпляров. Наш обзор игры читайте здесь.