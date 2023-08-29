В Steam появились олдскульные российские RPG-игры "Златогорье"

В Steam открылись страницы трех частей RPG-серии «Златогорье». Первая часть в сеттинге славянского фольклора от отечественной студии Burut CT вышла в 2000-х годах: игрокам были доступны разные биомы и пошаговые сражения.
Пока что игры нельзя купить, но можно добавить в список желаемого. В дате релиза разработчики указали «Скоро». Издатель RPG - компания Wellerfall.
наконец то, я ждал этого 12 лет в азкабане!
Подогревают аудиторию перед новой частью?
как раз прохожу арканум. в прошлый раз из-за багов запоролось прохождение.
сразу после можно будет во вторую часть залететь
Такие издания редко выходят хорошими, все равно придется ставить патчи или типа того. Кстати даже для Арканума есть, мультиверс эдишен
в него и играю
Вторая часть классная, причем в статусе "Скоро выйдет", новинка :)
Еще бы первого Князя добавили. Второй есть, третий тоже есть, а первого как самого главного для нашей аудитории, совсем нет
Залипал в свое время.