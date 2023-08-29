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GoldenLand 12.09.2003
8.2 84 оценки

В Steam появились олдскульные российские RPG-игры "Златогорье"

PastKNIGHT
Новости

В Steam открылись страницы трех частей RPG-серии «Златогорье». Первая часть в сеттинге славянского фольклора от отечественной студии Burut CT вышла в 2000-х годах: игрокам были доступны разные биомы и пошаговые сражения.

Пока что игры нельзя купить, но можно добавить в список желаемого. В дате релиза разработчики указали «Скоро». Издатель RPG - компания Wellerfall.

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13
7
GoldenLand
12.09.2003
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Talendor3

наконец то, я ждал этого 12 лет в азкабане!

1
PuserG

Подогревают аудиторию перед новой частью?

1
A E

как раз прохожу арканум. в прошлый раз из-за багов запоролось прохождение.
сразу после можно будет во вторую часть залететь

0
Rey Harley

Такие издания редко выходят хорошими, все равно придется ставить патчи или типа того. Кстати даже для Арканума есть, мультиверс эдишен

0
A E Rey Harley
мультиверс эдишен

в него и играю

0
Rey Harley

Вторая часть классная, причем в статусе "Скоро выйдет", новинка :)

Еще бы первого Князя добавили. Второй есть, третий тоже есть, а первого как самого главного для нашей аудитории, совсем нет

0
Valeron13

Залипал в свое время.

0