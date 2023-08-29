В Steam появились олдскульные российские RPG-игры "Златогорье"

В Steam открылись страницы трех частей RPG-серии «Златогорье». Первая часть в сеттинге славянского фольклора от отечественной студии Burut CT вышла в 2000-х годах: игрокам были доступны разные биомы и пошаговые сражения.

Пока что игры нельзя купить, но можно добавить в список желаемого. В дате релиза разработчики указали «Скоро». Издатель RPG - компания Wellerfall.