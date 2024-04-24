Ультражестокий экшен про кота-скейтбордиста Gori: Cuddly Carnage выйдет 29 августа

Gori: Cuddly Carnage выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam 29 августа, объявили издатель Wired Productions и разработчик Angry Demon Studio. Цифровые предварительные заказы на версии для PlayStation включают два дня раннего доступа 27 августа.
«У кошек девять жизней, и Гори использовал большую часть из них!», – сказал управляющий директор Wired Productions Лео Зулло в пресс-релизе. «Когда мы впервые начали сотрудничать с Angry Demon Studio почти три года назад, они уже прошли этап разработки, но благодаря их решимости и видению, при нашей поддержке, они смогли реализовать именно то, что планировали.
Gori: Cuddly Carnage — это возврат к играм, в которые я играл в конце 90-х и 2000-х. Это чистый адреналин, веселье, возмутительность и настоящая демонстрация того, что такое инди-игры — место для творчества, свободы и возможности создавать игры, которые вы хотите. Angry Demon Studio сделала именно это, и я очень рад ее запуску 29 августа».