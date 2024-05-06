Опрос пользователей может дать представление о следующих крупных обновлениях для Manor Lords

Manor Lords - одно из самых свежих явлений в Steam: игра все еще находится в раннем доступе, но уже завоевала большое количество игроков, которые с нетерпением ждут будущих обновлений, о которых пока ничего не известно, но кое-что можно узнать из недавнего опроса, запущенного автором.
Одной из самых впечатляющих особенностей Manor Lords является то, что это проект, выполненный практически одним человеком, Грегом Стиченом, что делает достижение этого конкретного средневекового симулятора еще более примечательным.
Как сообщалось в последние дни, автор не планирует расширять команду, чтобы быстрее выпускать обновления, и не собирается сообщать, какие именно обновления выйдут, чтобы не попасть в сложную ситуацию, если столкнется с задержками или изменениями в расписании.
Поскольку игра все еще находится в процессе разработки, учитывая ее запуск в раннем доступе, следующие шаги Manor Lords станут сюрпризом, и среди них мы также ожидаем запуск на Xbox Series X|S, который должен состояться вскоре после запуска на ПК.
Однако некоторые идеи о том, в каком направлении автор может двигаться в следующих обновлениях, появились благодаря недавнему опросу, опубликованному на сайте X, в котором Стичен предложил игрокам различные темы, на которых они могли бы сосредоточиться в отношении следующих шагов в разработке контента и функций. Варианты ответов следующие:
- ИИ в городах
- Замки и осады
- Экономический контент на продвинутых стадиях
- Другие типы карт
На данный момент наибольшее количество голосов набирает тема "Замки и осады", а "ИИ в городах" идет следом. Более отстраненным является контент, связанный с экономикой, и, наконец, новые типы карт, которые, похоже, интересуют пользователей меньше всего.
Это не так много, но уже эти варианты могут кое-что рассказать нам о будущем развитии Manor Lords, но до дальнейшего прояснения ситуации.
Ахах походу градостроительный симулятор превратится всё таки в полномасштабную стратегию. Это что-то новенькое
Ммм давайте ещё сделаем стратегическую карту средневековой Европы с элементами игровых механик Crusade Kings 3 + элемент бона Total War + Гоадостроительство и разраб все крупные компании унизит по полной
ОБНОВЛЕНИЕ ! А то меня после 1 года вынесла ОРДА из 1000 ... они даже не смотрели , что , Я, с САХАЛИНА ... PS: А у нас тут ГУЛАГ ..
Сел поиграть в эту игру , очнулся через 6 часов , эта игра как вирус , поглощает твое время. Меня почему то постоянно враги переигрывают на поле боя в битвах хотя их меньше.
там от патча к патчу баланс прыгает, как зайчик - сейчас он есть, через патч его нет.
Удачи, через годик два можно лицезреть полноценную игру