Жестокий слэшер про кота на ховерборде Gori: Cuddly Carnage получил новый кровавый трейлер ©

Начался Fear Fest 2023, мероприятие ужасов и страха, организованное Feardemic, ведущим польским дистрибьютором этого жанра. За два вечера (дни Black Summer и Horror Game Awards) организаторы собрали десятки компаний, занимающихся видеоиграми, со всего мира. Среди них появилась и Gori: Cuddly Carnage.

Gori: Cuddly Carnage, разрабатываемая шведской Angry Demon Studio и издаваемая Wired Productions, будет интуитивным боевиком и боди-хоррором. История о плохом коте, который сражается с армией единорогов-зомби, демонов в форме рук и мягких игрушек-мутантов, с множеством действий, пушистой резней, гигантскими настольными футболами, безумием и неоновым светом.

С момента своего официального анонса в 2020 году этот инди-проект присутствовал на многочисленных ярмарках по всему миру и делился своим прогрессом с фанатами. Кроме того, в начале года была выпущена игровая демо-версия, которая получила настолько широкое распространение, что пользователи расчленили 5 121 625 опасных конечностей единорога. Подвиг, заслуживающий нового трейлера, который был показан в Fear Fest: Black Summer 2023.

На данный момент у Gori: Cuddly Carnage нет даты выхода, но она подтверждена для ПК и консолей.