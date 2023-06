Gothic 1 Remake, и другие игры THQ Nordic на ПК, получат небольшое количество физических изданий ©

THQ Nordic только что подтвердила неожиданную новость для поклонников физических версий игр. Компания не отказывается от продажи коробочных изданий совсем, но намерена сильно ограничить их доступность на ПК.

THQ Nordic не собирается отказываться от выпуска игр в физической версии на ПК, но было принято решение о важном изменении — теперь каждая будущая продукция, дебютирующая на ПК, будет доступна в очень ограниченном тираже со специальными серийными номерами как для стандартных изданий, так и для избранных коллекционных изданий.

Gothic 1 Remake, Alone in the Dark, Trine 5, Tempest Rising, Last Train Home, Wreckreation, Space for Sale, Outcast II - первые игры, которые будут продаваться по новой модели распространения. Компания также привела пример, чтобы игроки могли знать, чего ожидать от Jagged Alliance 3.

Jagged Alliance 3 Standard Edition. Тираж 2 500 экземпляров, включающий:

1 500 копий немецкой версии (номера 1-1500) - коробки 1-20 доступны в венском магазине THQ Nordic, остальные - в интернет-магазине THQ Nordic и некоторых немецких магазинах.

999 экземпляров международного издания (номера 1501-2499) доступны в интернет-магазине THQ Nordic и в некоторых магазинах.

Копия под номером 2500 будет доставлена в архив Embracer Games

Jagged Alliance 3 Collector's Edition

Всего 750 экземпляров

Копия под номером 750 была отправлена в Embracer Games Archive

В настоящее время новая идея продажи изданий будет распространяться только на рынок ПК, но трудно сказать, не пойдут ли другие издатели по тому же пути и не решат распространить эту идею даже на консольные предметы. Ситуация, безусловно, заинтересует коллекционеров и скальперов, поскольку можно подозревать, что некоторые игры будут пользоваться действительно высоким спросом.