Поддержка модификаций, разнообразное поведение животных и другие новые подробности о ремейке "Готики" ©

Разработчики ремейка "Готики" хотят добавить поддержку модов, но сделать это будет непросто. Портал DualShockers опубликовал статью о презентации ремейка "Готики". Много новой информации из него мы не узнаем, но есть несколько интересных моментов.

Первый пункт касается поддержки модов. Рейнхард Поллис (Reinhard Pollice) - директор и исполнительный продюсер Gothic Remake - заверил, что студия Alkimia Interactive хотела бы ее обеспечить, поскольку "хорошо знает моддинг-сообщество".

Однако обещать этого разработчики не могут. Ведь модинг игры, созданной на движке Unreal Engine 5, будет довольно сложной задачей. Почему?

Потому что у Epic Games есть ограничения, связанные с соблюдением правил моддинга, что особенно важно, когда речь идет о редактировании и создании уровней.

Дополнительной причиной, по которой Поллис решил, что стоит обеспечить поддержку модов, является тот факт, что он сам пытался создать модификацию для первой Gothic два десятилетия назад:

Мод получился больше, чем Skyrim, что заставило нас задуматься: "Черт, она такая большая, и теперь нам нужно наполнить ее контентом". ' Было создано что-то вроде закрытой беты, люди проверяли, все ли можно пройти; в итоге мы создали около одиннадцати основных локаций, которые были достаточно хороши с точки зрения геймплея, но когда мы поняли, сколько работы и людей потребуется [для завершения работы], мы сдались.

Что касается игры как таковой, то реалистичности ей должно придать то, как двигаются животные. Поллис рассказал об этом на примере скарабеев, которые должны мигрировать в поисках воды и пищи:

Иногда они перемещаются на довольно большие расстояния, что создает интересные ситуации, поскольку там могут оказаться другие существа, которые [абалонам] не нравятся, и тогда они начнут с ними бороться.

Стоит также отметить, что в англоязычной версии мы услышим совершенно новых актеров. Это важно, поскольку ранее разработчики заверяли, что по возможности привлекут к работе над немецким дубляжом артистов, озвучивавших оригинал. Какой подход будет использован для русской версии, пока неизвестно.

Тем не менее, английская версия может оказаться интересной. Отвечая на обвинения в переизбытке диалекта Восточного Лондона, известного как кокни, в последнем трейлере, Поллис заявил, что в английской версии будут звучать разные акценты. Они призваны отразить характер различных лагерей.

Есть и несколько других подробностей: