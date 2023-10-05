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Gothic 2 14.06.2003
9.4 2 186 оценок

Gothic 2 Complete Classic выйдет на Nintendo Nintendo Switch в конце ноября

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butcher69
Новости

Магический барьер пал, Спящий исчез, но путь Безымянного героя только начинается.

По Хоринису ходят странные слухи об орках, людях в черных одеждах и даже драконах, угрожающих острову и его жителям. Именно вам предстоит выяснить, правдивы ли эти слухи, и раскрыть секреты могущественного оружия, созданного самим Богом Тьмы.

Но вы не сможете сделать это в одиночку. Вам понадобится помощь старых друзей...

Gothic II Complete Classic выйдет на Nintendo Nintendo Switch 29 ноября 2023 года и будет включать в себя дополнение Night of the Raven, добавляющее обширный регион Яркендара, а также множество нового оружия, врагов, навыков и квестов, что позволит поднять общий уровень игры на еще большую высоту.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
-zotik-

кажется что выглядит хуже чем оригинал )

-5
MEVvizard

тебе кажется

2
Wolfenstein

ну еще через 50 лет и третья выйдет а пока двойка и Марио бесконечный

-7