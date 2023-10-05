Gothic 2 Complete Classic выйдет на Nintendo Nintendo Switch в конце ноября ©

Магический барьер пал, Спящий исчез, но путь Безымянного героя только начинается.

По Хоринису ходят странные слухи об орках, людях в черных одеждах и даже драконах, угрожающих острову и его жителям. Именно вам предстоит выяснить, правдивы ли эти слухи, и раскрыть секреты могущественного оружия, созданного самим Богом Тьмы.

Но вы не сможете сделать это в одиночку. Вам понадобится помощь старых друзей...

Gothic II Complete Classic выйдет на Nintendo Nintendo Switch 29 ноября 2023 года и будет включать в себя дополнение Night of the Raven, добавляющее обширный регион Яркендара, а также множество нового оружия, врагов, навыков и квестов, что позволит поднять общий уровень игры на еще большую высоту.