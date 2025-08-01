Классическая трилогия Gothic выйдет на PlayStation и Xbox

Издательство THQ Nordic объявило, что классическая трилогия ролевых игр Gothic выйдет на консолях PlayStation и Xbox в 2026 году. Впервые вся основная серия станет доступна на этих платформах
Сборник будет включать Gothic Classic, Gothic II Complete Classic с дополнением Night of the Raven и Gothic 3. Согласно анонсу, консольные версии получат обновленное управление и полную поддержку геймпада. Релиз запланирован для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One
Если будет русский язык то можно будет посмотреть.
Снова пытаются с наследия заработать при минимальных затратах на очередную реализацию этого.
Отличная новость!
Ты даже не гражданин // Артём Холод
А для пк ? для 3 части нет поддержки геймпада на пк