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Gothic 3 13.10.2006
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 2 559 оценок

Классическая трилогия Gothic выйдет на PlayStation и Xbox

Extor Menoger Extor Menoger

Издательство THQ Nordic объявило, что классическая трилогия ролевых игр Gothic выйдет на консолях PlayStation и Xbox в 2026 году. Впервые вся основная серия станет доступна на этих платформах

Сборник будет включать Gothic Classic, Gothic II Complete Classic с дополнением Night of the Raven и Gothic 3. Согласно анонсу, консольные версии получат обновленное управление и полную поддержку геймпада. Релиз запланирован для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
gukoon

Если будет русский язык то можно будет посмотреть.

2
Egik81

Снова пытаются с наследия заработать при минимальных затратах на очередную реализацию этого.

1
Yurkiykot

Отличная новость!

1
Пользователь ВКонтакте

Ты даже не гражданин // Артём Холод

Madiark

А для пк ? для 3 части нет поддержки геймпада на пк