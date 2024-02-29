Свежее обновление для Gran Turismo 7 добавило три новых автомобиля

Последнее бесплатное обновление для Gran Turismo 7 от Polyphony Digital уже доступно для PS4 и PS5. Обновление 1.43 добавляет три новых автомобиля - Audi TTS Coupe '09, Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 и Renault R4 GTL '85. Все три автомобиля можно приобрести в дилерских центрах Legend Cars и Used Cars. Посмотрите трейлер ниже, чтобы увидеть их в действии.

В World Circuits также добавлены новые трассы: WeatherTech Raceway Laguna Seca в японском Clubman Cup 550, Tsukuba Circuit в Sunday Cup Classic и Suzuka Circuit в европейском Clubman Cup 600. Игроки также могут приобрести BVLGARI Aluminum Vision Gran Turismo и принять участие в дополнительном меню №36: Коллекция: Lamborghini в GT Cafe (доступно на 43-м уровне коллекционера и далее).

Интересно, что в кафе появились новые беседы с автодизайнерами и персонажами, а в Scapes - новая тематическая курация — горная цепь Пиренеев в Европе.