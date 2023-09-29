Онлайн-сервисы Gran Turismo Sport прекратят работу 31 января 2024 года ©

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Polyphony Digital прекратят онлайн-сервисы для Gran Turismo Sport 31 января 2024 года, объявили компании.

Gran Turismo Sport вышла для PlayStation 4 17 октября 2017 года в Северной Америке, 18 октября в Европе и 19 октября в Японии. В октябре она отметит свое шестилетие.

31 января 2024 г. прекратится работа онлайн-сервисов эксклюзивной для PlayStation 4 программы Gran Turismo Sport. До этого, 1 декабря 2023 г., мы также прекратим распространение приобретаемых дополнений в PlayStation Store, которые можно использовать в игре.

После окончания срока обслуживания больше нельзя будет использовать онлайн-сервисы, такие как Сообщество, Открытое лобби и Спортивный режим, а также онлайн-функции/предметы, такие как пользовательские раскраски. В офлайн-части игры по-прежнему можно играть, включая приобретенные дополнения.

Мы хотели бы поблагодарить многих пользователей онлайн-сервиса Gran Turismo Sport с момента его первого запуска в 2017 году. С этого момента мы продолжим улучшать онлайн-сервисы для доступной в настоящее время игры Gran Turismo 7 на PlayStation 4 и PlayStation 5.