Психологический триллер Gray Dawn продолжает покорять новые онлайн-магазины и даже консоли

22 декабря 2023 года, незадолго до католического Рождества, разработчики из Interactive Stone выпустили свою игру Gray Dawn в ещё одном магазине - Microsoft Store, тем самым позволив большему количеству игроков со всего мира ознакомиться с их историей и погрузиться в неё с головой, ведь, судя по окружению первых сцен, действие сюжета разворачивается в период Рождества или незадолго до него.
Вместе с тем они адаптировали свой проект для Xbox Series X|S. Порт для консоли уже успел обзавестись неплохими оценками от зарубежных ревью-порталов:
- 4/5 - TheXboxHub,
- 6/10 - Xbox Tavern.
Отправляйтесь в ужасное приключение в роли священника, обвиняемого в ритуальном убийстве мальчика. Gray Dawn - психологический триллер, наполненный религиозными элементами и сочетающий сюжетные квесты с художественным опытом.
В игре присутствует русский перевод интерфейса и субтитров от команды локализаторов The Bullfinch Team.