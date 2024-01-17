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Gray Dawn 07.06.2018
Адвенчура, Ужасы
7.4 47 оценок

Психологический триллер Gray Dawn продолжает покорять новые онлайн-магазины и даже консоли

Юрий Тишанинов

22 декабря 2023 года, незадолго до католического Рождества, разработчики из Interactive Stone выпустили свою игру Gray Dawn в ещё одном магазине - Microsoft Store, тем самым позволив большему количеству игроков со всего мира ознакомиться с их историей и погрузиться в неё с головой, ведь, судя по окружению первых сцен, действие сюжета разворачивается в период Рождества или незадолго до него.

Вместе с тем они адаптировали свой проект для Xbox Series X|S. Порт для консоли уже успел обзавестись неплохими оценками от зарубежных ревью-порталов:

  • 4/5 - TheXboxHub,
  • 6/10 - Xbox Tavern.

Отправляйтесь в ужасное приключение в роли священника, обвиняемого в ритуальном убийстве мальчика. Gray Dawn - психологический триллер, наполненный религиозными элементами и сочетающий сюжетные квесты с художественным опытом.

В игре присутствует русский перевод интерфейса и субтитров от команды локализаторов The Bullfinch Team.

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Gray Dawn
07.06.2018
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