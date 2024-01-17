Психологический триллер Gray Dawn продолжает покорять новые онлайн-магазины и даже консоли

Gray Dawn погружает вас в мрачный и тревожный мир психологического триллера с элементами мистики и религиозным подтекстом. Вы берёте на себя роль католического священника, которого обвиняют в страшном преступлении — убийстве мальчика. Чтобы доказать свою невиновность, вам предстоит пройти через настоящие муки ада, полные кошмарных видений, безумия и соблазнов.

Сюжет разворачивается в 1920-х годах в глухой английской деревушке. Но помимо мрачных пейзажей Англии, вас также ждут загадочные локации волшебной Румынии с её древними легендами и поверьями.

По ходу игры вам придётся решать множество головоломок, находить предметы и подсказки, чтобы докопаться до истины. Но с каждым шагом ваше сознание всё глубже погружается в пучину безумия. Вы будете видеть страшные видения, наполненные кровью и насилием. Голос дьявола будет нашёптывать вам ложь, пытаясь сбить с толку. Вам нужно преодолеть все свои страхи и сомнения, чтобы обрести ясность рассудка и доказать свою невиновность.