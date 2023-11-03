Анонсирован новый тактический шутер Gray Zone Warfare от создателей Mafia и Hidden and Dangerous

После нескольких лет "затишья" на издательском рынке студия Madfinger Games анонсировала новую игру - Gray Zone Warfare. По словам разработчиков, это будет "тактический FPS в открытом мире, который забросит вас в безжалостные джунгли".

Madfinger Games специализируется на шутерах, поэтому нет ничего удивительного в том, что их следующий проект будет ориентирован именно на этот жанр. Интересно, что предыдущие игры компании выходили в основном на мобильных устройствах, а анонсированная Gray Zone Warfare выйдет на ПК. О консольной версии пока ничего не известно.

Напомним, что Madfinger Games - это чешская студия, основанная в 2008 году, в том числе Марком Рабасом, который в прошлом работал над такими проектами, как Mafia или Hidden and Dangerous 2.

В настоящее время портфолио Madfinger Games состоит из нескольких игр, последняя из которых вышла в 2018 году (Shadowgun: Legends). Помимо них, в нем представлены Shadowgun, Unkilled или Monzo. Все эти игры выходят эксклюзивно для iOS и Android, так что Gray Zone Warfare, вероятно, станет самой крупной игрой, созданной этой студией на сегодняшний день.

Как уже упоминалось выше, Gray Zone Warfare - это тактический онлайн FPS. Игрокам предстоит взять на себя роль членов частной военной компании, которые отправляются на таинственный карантинный остров в Южной Азии.

Согласно информации Steam, игра должна выйти в 2024 году. К сожалению, на данный момент мы не располагаем конкретной датой от разработчиков. Также неизвестно, будет ли выпущена польская языковая версия игры и каковы ее аппаратные требования.