Анонсирован новый тактический шутер Gray Zone Warfare от создателей Mafia и Hidden and Dangerous

После нескольких лет "затишья" на издательском рынке студия Madfinger Games анонсировала новую игру - Gray Zone Warfare. По словам разработчиков, это будет "тактический FPS в открытом мире, который забросит вас в безжалостные джунгли".
Madfinger Games специализируется на шутерах, поэтому нет ничего удивительного в том, что их следующий проект будет ориентирован именно на этот жанр. Интересно, что предыдущие игры компании выходили в основном на мобильных устройствах, а анонсированная Gray Zone Warfare выйдет на ПК. О консольной версии пока ничего не известно.
Напомним, что Madfinger Games - это чешская студия, основанная в 2008 году, в том числе Марком Рабасом, который в прошлом работал над такими проектами, как Mafia или Hidden and Dangerous 2.
В настоящее время портфолио Madfinger Games состоит из нескольких игр, последняя из которых вышла в 2018 году (Shadowgun: Legends). Помимо них, в нем представлены Shadowgun, Unkilled или Monzo. Все эти игры выходят эксклюзивно для iOS и Android, так что Gray Zone Warfare, вероятно, станет самой крупной игрой, созданной этой студией на сегодняшний день.
Как уже упоминалось выше, Gray Zone Warfare - это тактический онлайн FPS. Игрокам предстоит взять на себя роль членов частной военной компании, которые отправляются на таинственный карантинный остров в Южной Азии.
Согласно информации Steam, игра должна выйти в 2024 году. К сожалению, на данный момент мы не располагаем конкретной датой от разработчиков. Также неизвестно, будет ли выпущена польская языковая версия игры и каковы ее аппаратные требования.
опять про какой-то очередной элитный супер пупер сшанский "спецназ" типа дельты ? давайте что-нибудь поближе к реальности, вот когда что-то смогут в реальности, сделайте, а не очередную "ге... зону"
Скучненько.
А я уже обрадовался, что игра будет на тему второй мировой, а тут опять гламурная голливудщина.
Если вам хочется играть в шутеры на тему второй мировой, то играйте в Enlisted, Hell Let Loose и Battlefield V.
Да он так шутит саркастично) Шутеров по второй мировой уж больно много.
“будет ли выпущена польская языковая версия игры” - а я смотрю вы фанты польского языка. Хотя чего это я, это же самый желанный язык для всех тут. И тех кто ждет локализации и тех кто топит за оригинал.
Щас бы польский не знать)))
чё там знать то? "курва пердоле" и всё))
Хм, название звучит так, будто пытались сыграть на чужих играх.
чет как-то на столько скучно выглядит, что забудется этот трейлер уже сразу после просмотра
Наконец-то "Тарков" в Стиме!
Уже добавил в список желаемого. )
Охохооо грядёт дикий срач между тарковым и этим тайтлом, ведь тупо 1в1)))
а слабо 2д прицелы хотя бы сделать в 2023 году?)
О, чё то интересное, лишь бы только не выживалка с тупым крафтом!!!)
Очень на тарков похож.
Есть арма, Есть шедевральный сквад, зачем нужно это?
Затем что арма кривая и устаревшая, а сквад сугубо мультиплеерный? Или может быть затем, что кроме гост реконов нету нормальных и доделанных синглплеерных тактических шутеров?
Чувак в роле выпил сразу две красные таблетки и стал круче самого Нео.
мафия -1 и мах пэйн-1 -2 фаренгейт! лучшие Игры за всю индустрию!
Вроде хорошо смотрится.
Жаль, что опять ботиков тупых убивать, а не хлебушков.