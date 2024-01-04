Grime выйдет на Nintendo Switch 25 января. В этот же день игра получит финальный DLC на всех платформах

Clover Bite и Akupara Games сообщили, что их метроидвания GRIME дебютирует на Nintendo Switch 25 января. Одновременно с релизом на Switch команды выпустят третий и последний DLC Grime — Parting Shade — на всех доступных платформах.

Игроки приложат все свои силы, сталкиваясь с самыми большими трудностями, благодаря новой исследуемой области, которая заставит даже самых опытных игроков в метроидвании сплотиться и сражаться лицом к лицу с невзгодами, завершая долгую тяжелую борьбу.

Выпуск Parting Shade, который следует за предыдущими DLC Colors of Rot и Tinge of Terror, ознаменует ребрендинг GRIME в GRIME Definitive Edition. Релиз Switch будет включать в себя весь ранее выпущенный контент при запуске.

В настоящее время GRIME доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.