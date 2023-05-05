Grounded 28.07.2020
7.7 200 оценок

Для Grounded стало доступно обновление 1.2.2 с новыми предметами и рецептами

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butcher69
Новости

Не так давно Grounded получила крупное обновление 1.2, но уже стал доступен патч 1.2.2, выпущенный не так давно. Среди наиболее заметных нововведений — новые рецепты и предметы связанные с боссом паучихой.

Полный список изменений:

Новое оборудование

  • Полный комплект снаряжения, относящийся к Зараженной Матери-паучихи.
  • 1 новое оружие для создания
  • 1 новый брелок для получения

Новое достижение

  • 1 новое достижение за убийство Зараженной Матери-паучихи

Новые Здания

  • Трон Матери-паучихи
  • Жаровня зараженной Матери-паучихи
  • Чучело зараженной Матери-паучихи
  • Трофей зараженной Матери-паучихи.

Исправления ошибок / Изменения:

  • В базовых атаках появляется меньше ос.
  • Осы больше не имеют иммунитета к яду.
  • Объем лечения Wasp Drone уменьшен.
  • Большинство ядов, применяемых игроком к существам, теперь действуют в два раза дольше.
  • Увеличение урона за тик всех эффектов отравления.
  • Эффекты яда, Матери-паучихи больше не применяются к игроку или членам вашей группы.
  • Увеличение дополнительного урона от яда, получаемого от наборов доспехов Паука и Вдовы.
  • Увеличен урон и урон от оглушения бонусной атаки без оружия от Lil Fist.
  • Увеличен урон бонусной атаки от капли силы.
  • Бонус Lil Fist Mastery теперь гарантирует второй удар с каждым ударом.
  • Осы, призванные с помощью эффекта «Высший хищник» лука барда, теперь также накладывают кровотечение при атаке.
  • Обновлена ​​форма здания элементов пересечения дымохода с крышей.
  • Предыдущая форма препятствовала правильному креплению угловых частей крыши, если дымоход располагался заподлицо со стенами.
  • Добавлено в Chimney'd Pinecone Roof, которого не было в оригинальном обновлении 1.2.

Исправления сбоев:

  • Исправлена ​​утечка памяти в физическом коде, которая должна уменьшить сбои из-за нехватки памяти, возникающие после игры в течение некоторого времени.
  • Исправлен сбой, который мог произойти при использовании действия «Копировать» на здании.

Исправление ошибок:

  • Эффект кражи больше не применяется к дружественным целям.
  • Призыв игрока больше не может вызывать эффекты от игрока, когда игрок атакует его.
  • Клиенты теперь могут получить достижение «Chillax», если хост уже получил его без их присутствия.
  • Музыка босса Королева Ос правильно зацикливается.
  • Исправлено несколько диалогов в игре, которые не запускались (лаборатория поздней игры, кнопка «Замок Молдорк»).
  • Кислотное оружие больше не может повредить некоторые лабораторные машины.
  • Снаряжение в сундуках теперь можно корректно починить, используя материалы из ближайших сундуков.
  • Игрок больше не будет ненадолго застревать перед Супер Пупером после вставки диска.
  • Лук Барда теперь будет отображаться на экране при падении на землю.
  • Возрождение из Лепестковой кровати корректно отображает игрока рядом с кроватью.
  • Рецепт Bee Bee Q в интерфейсе духовки больше не выходит за край экрана.

Grounded доступна на ПК, Xbox One и Xbox Seriex X|S.

Обновления
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