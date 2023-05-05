Для Grounded стало доступно обновление 1.2.2 с новыми предметами и рецептами

Не так давно Grounded получила крупное обновление 1.2, но уже стал доступен патч 1.2.2, выпущенный не так давно. Среди наиболее заметных нововведений — новые рецепты и предметы связанные с боссом паучихой.
Полный список изменений:
Новое оборудование
- Полный комплект снаряжения, относящийся к Зараженной Матери-паучихи.
- 1 новое оружие для создания
- 1 новый брелок для получения
Новое достижение
- 1 новое достижение за убийство Зараженной Матери-паучихи
Новые Здания
- Трон Матери-паучихи
- Жаровня зараженной Матери-паучихи
- Чучело зараженной Матери-паучихи
- Трофей зараженной Матери-паучихи.
Исправления ошибок / Изменения:
- В базовых атаках появляется меньше ос.
- Осы больше не имеют иммунитета к яду.
- Объем лечения Wasp Drone уменьшен.
- Большинство ядов, применяемых игроком к существам, теперь действуют в два раза дольше.
- Увеличение урона за тик всех эффектов отравления.
- Эффекты яда, Матери-паучихи больше не применяются к игроку или членам вашей группы.
- Увеличение дополнительного урона от яда, получаемого от наборов доспехов Паука и Вдовы.
- Увеличен урон и урон от оглушения бонусной атаки без оружия от Lil Fist.
- Увеличен урон бонусной атаки от капли силы.
- Бонус Lil Fist Mastery теперь гарантирует второй удар с каждым ударом.
- Осы, призванные с помощью эффекта «Высший хищник» лука барда, теперь также накладывают кровотечение при атаке.
- Обновлена форма здания элементов пересечения дымохода с крышей.
- Предыдущая форма препятствовала правильному креплению угловых частей крыши, если дымоход располагался заподлицо со стенами.
- Добавлено в Chimney'd Pinecone Roof, которого не было в оригинальном обновлении 1.2.
Исправления сбоев:
- Исправлена утечка памяти в физическом коде, которая должна уменьшить сбои из-за нехватки памяти, возникающие после игры в течение некоторого времени.
- Исправлен сбой, который мог произойти при использовании действия «Копировать» на здании.
Исправление ошибок:
- Эффект кражи больше не применяется к дружественным целям.
- Призыв игрока больше не может вызывать эффекты от игрока, когда игрок атакует его.
- Клиенты теперь могут получить достижение «Chillax», если хост уже получил его без их присутствия.
- Музыка босса Королева Ос правильно зацикливается.
- Исправлено несколько диалогов в игре, которые не запускались (лаборатория поздней игры, кнопка «Замок Молдорк»).
- Кислотное оружие больше не может повредить некоторые лабораторные машины.
- Снаряжение в сундуках теперь можно корректно починить, используя материалы из ближайших сундуков.
- Игрок больше не будет ненадолго застревать перед Супер Пупером после вставки диска.
- Лук Барда теперь будет отображаться на экране при падении на землю.
- Возрождение из Лепестковой кровати корректно отображает игрока рядом с кроватью.
- Рецепт Bee Bee Q в интерфейсе духовки больше не выходит за край экрана.
Grounded доступна на ПК, Xbox One и Xbox Seriex X|S.