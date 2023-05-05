Для Grounded стало доступно обновление 1.2.2 с новыми предметами и рецептами ©

Не так давно Grounded получила крупное обновление 1.2, но уже стал доступен патч 1.2.2, выпущенный не так давно. Среди наиболее заметных нововведений — новые рецепты и предметы связанные с боссом паучихой.

Полный список изменений:

Новое оборудование

Полный комплект снаряжения, относящийся к Зараженной Матери-паучихи.

1 новое оружие для создания

1 новый брелок для получения

Новое достижение

1 новое достижение за убийство Зараженной Матери-паучихи

Новые Здания

Трон Матери-паучихи

Жаровня зараженной Матери-паучихи

Чучело зараженной Матери-паучихи

Трофей зараженной Матери-паучихи.

Исправления ошибок / Изменения:

В базовых атаках появляется меньше ос.

Осы больше не имеют иммунитета к яду.

Объем лечения Wasp Drone уменьшен.

Большинство ядов, применяемых игроком к существам, теперь действуют в два раза дольше.

Увеличение урона за тик всех эффектов отравления.

Эффекты яда, Матери-паучихи больше не применяются к игроку или членам вашей группы.

Увеличение дополнительного урона от яда, получаемого от наборов доспехов Паука и Вдовы.

Увеличен урон и урон от оглушения бонусной атаки без оружия от Lil Fist.

Увеличен урон бонусной атаки от капли силы.

Бонус Lil Fist Mastery теперь гарантирует второй удар с каждым ударом.

Осы, призванные с помощью эффекта «Высший хищник» лука барда, теперь также накладывают кровотечение при атаке.

Обновлена ​​форма здания элементов пересечения дымохода с крышей.

Предыдущая форма препятствовала правильному креплению угловых частей крыши, если дымоход располагался заподлицо со стенами.

Добавлено в Chimney'd Pinecone Roof, которого не было в оригинальном обновлении 1.2.

Исправления сбоев:

Исправлена ​​утечка памяти в физическом коде, которая должна уменьшить сбои из-за нехватки памяти, возникающие после игры в течение некоторого времени.

Исправлен сбой, который мог произойти при использовании действия «Копировать» на здании.

Исправление ошибок:

Эффект кражи больше не применяется к дружественным целям.

Призыв игрока больше не может вызывать эффекты от игрока, когда игрок атакует его.

Клиенты теперь могут получить достижение «Chillax», если хост уже получил его без их присутствия.

Музыка босса Королева Ос правильно зацикливается.

Исправлено несколько диалогов в игре, которые не запускались (лаборатория поздней игры, кнопка «Замок Молдорк»).

Кислотное оружие больше не может повредить некоторые лабораторные машины.

Снаряжение в сундуках теперь можно корректно починить, используя материалы из ближайших сундуков.

Игрок больше не будет ненадолго застревать перед Супер Пупером после вставки диска.

Лук Барда теперь будет отображаться на экране при падении на землю.

Возрождение из Лепестковой кровати корректно отображает игрока рядом с кроватью.

Рецепт Bee Bee Q в интерфейсе духовки больше не выходит за край экрана.

Grounded доступна на ПК, Xbox One и Xbox Seriex X|S.