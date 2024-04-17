Стало доступно обновление Fully Yoked1.4 для Grounded

Игра на выживание Grounded от Obsidian получила свежий контентный патч под названием Fully Yoked Update 1.4 и вышла на PS4, PS5 и Nintendo Switch. Это обновление включает в себя исправления ошибок, изменения в балансе игры и новые функции. Новички и ветераны найдут что-то интересное в этом последнем обновлении Grounded.

Grounded была изначально выпущена в июле 2020 года в раннем доступе, а полная версия игры вышла в сентябре 2022 года. С момента полного выпуска игры было выпущено еще три обновления контента, причем Fully Yoked стало последним запланированным обновлением контента для игры.

Обновление Fully Yoked 1.4 принесло не только новый контент, но и другие значительные изменения. Grounded теперь доступен на PS4, PS5 и Nintendo Switch с полной поддержкой кросс-игры. Корректировки баланса были внесены во все аспекты игры, включая пользовательский интерфейс, звук, оружие и игровые механики.

С полным описанием обновления Grounded Fully Yoked Update 1.4 можно ознакомиться здесь.