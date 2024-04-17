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Grounded 28.07.2020
Адвенчура, Выживание, От первого лица
8.1 317 оценок

Стало доступно обновление Fully Yoked1.4 для Grounded

KAMA33
Новости

Игра на выживание Grounded от Obsidian получила свежий контентный патч под названием Fully Yoked Update 1.4 и вышла на PS4, PS5 и Nintendo Switch. Это обновление включает в себя исправления ошибок, изменения в балансе игры и новые функции. Новички и ветераны найдут что-то интересное в этом последнем обновлении Grounded.

Grounded была изначально выпущена в июле 2020 года в раннем доступе, а полная версия игры вышла в сентябре 2022 года. С момента полного выпуска игры было выпущено еще три обновления контента, причем Fully Yoked стало последним запланированным обновлением контента для игры.

Обновление Fully Yoked 1.4 принесло не только новый контент, но и другие значительные изменения. Grounded теперь доступен на PS4, PS5 и Nintendo Switch с полной поддержкой кросс-игры. Корректировки баланса были внесены во все аспекты игры, включая пользовательский интерфейс, звук, оружие и игровые механики.

С полным описанием обновления Grounded Fully Yoked Update 1.4 можно ознакомиться здесь.

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