Бывший разработчик Rockstar раскрыл еще одну причину молчаливости главного героя GTA 3

Если вы когда-нибудь играли в легендарную игру от Rockstar - Grand Theft Auto 3, то, возможно, задавались вопросом, почему главный герой молчит. Он не произносил ни слова, просто выполнял свой долг в торжественном молчании, сея хаос в Либерти-Сити и ни разу не пробормотал что-то себе под нос во время боя. Но почему?

В свое время, Rockstar Games рассказала фанатам, что герой вовсе не немой — его хладнокровная молчаливость сделана для того, чтобы игроку было проще ассоциировать себя с главным героем. Но оказалось, что это не вся история.

Эту тему затронул бывший разработчик Rockstar, который недавно вел блог, посвященный инсайдерской информации. Он закрыл этот блог после того, как раскрыл кое-какую информацию и это не понравилось Rockstar. Но недавно, отвечая на вопрос в Twitter, этот разработчик сообщил новую информацию о том, почему Клод молчал в GTA 3.

Оббе Вермей работал в Rockstar North с 1995 по 2009 год, создавая такие игры, как GTA 3, Vice City, San Andreas и GTA IV. Он рассказал о многих внутренних решениях, давно утерянных секретах и других неизвестных историях, связанных с его работой в качестве дизайнера, разработчика и режиссера в одной из самых плодовитых студий Rockstar.

В своем сообщении в Twitter один из пользователей спросил, почему Клод молчал на протяжении всей GTA 3. И вот Оббе Вермей появился, чтобы ответить на этот вопрос, написав:

По крайней мере, частично это было связано с тем, что нам пришлось срезать углы. Отдел звукозаписи и так был занят.

Так вот почему главный герой GTA 3 все время молчал. Это было сделано для того, чтобы сэкономить время и деньги и не перегружать отдел звукозаписи. Спустя годы может показаться странным, что столь важная вещь, как голос протагониста, была упущена, но многие игры добились успеха без диалогов главного героя. И GTA 3 действительно была успешной