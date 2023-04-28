В апреле 2023 года Grand Theft Auto IV исполняется 15 лет – игра, разработанная Rockstar North и изданная Rockstar Games, вышла 29 апреля 2008 года для PlayStation 3 и Xbox 360. Позднее, в декабре 2008 года, игра была выпущена на ПК.
Grand Theft Auto IV — это приключенческая видеоигра, действие которой происходит в вымышленной версии Нью-Йорка под названием Либерти-Сити. В игре рассказывается история Нико Беллика, иммигранта из Восточной Европы, который приезжает в Америку в поисках лучшей жизни. Во время игры Нико втягивается в криминальный мир города и находит свой путь через войны конкурирующих банд и коррупцию в правоохранительных органах. Игра имеет впечатляющую графику и является одним из первых видеоигр, использующих графический движок RAGE (Rockstar Advanced Game Engine).
Одним из наиболее важных аспектов игры является свобода, предлагаемая игрокам для исследования открытого мира Либерти-Сити. Игроки могут отправиться куда угодно в городе и принять участие в дополнительных мероприятиях. Кроме того, в игре есть захватывающая история, которая затрагивает зрелые темы и исследует более глубокие темы, чем игры из предыдущей серии. История Нико Беллика затрагивала такие вопросы, как иммиграция, коррупция и организованная преступность, и игроки могли принять участие в таких мероприятиях, как проституция и незаконный оборот наркотиков.
Grand Theft Auto IV была революционной игрой на момент своего выпуска и привнесла в серию ряд нововведений. Помимо свободы исследовать открытый мир Либерти-Сити, в игре появилась система укрытий, которая позволяла игрокам защищаться от пуль и атаковать из безопасного места. Эта система позже была перенята другими видеоиграми и теперь является обычным элементом приключенческих игр.
Еще одним новаторским аспектом Grand Theft Auto IV стал способ создания мира. Либерти-Сити был разработан максимально реалистично, и игроки могли испытать широкий спектр действий, таких как игра в боулинг или караоке. Более того, персонажи из игры были созданы максимально правдоподобными, что добавляло дополнительный уровень реализма.
Grand Theft Auto IV также представила многопользовательский режим, который позволял игрокам играть с другими игроками со всего мира. Этот режим позволял игрокам присоединиться к группе друзей и вместе исследовать город, принять участие в гонках или отправиться на войну с другими группами игроков.
Кроме того, у Grand Theft Auto IV была серия дополнений и DLC, которые добавляли в игру новые миссии и приключения. Самыми важными дополнениями игры стали «Пропащие и проклятые» и «Баллада о Гей Тони», которые привнесли в мир Нико Беллика новых персонажей, локации и игровую механику.
Grand Theft Auto IV была революционной видеоигрой, которая повлияла на игровую индустрию и стала одной из самых популярных видеоигр всех времен. 15-я годовщина ее выпуска — повод для празднования для поклонников GTA со всего мира, которые продолжают наслаждаться приключениями Нико Беллика в Либерти-Сити и с ностальгией вспоминать о своих впечатлениях от игры.
Как будто только вчера катались под ранеток а уже 15 лет прошло....И уже ни ранеток нет, ни прежней гта.А ведь тогда Рокстар еще не знали,что онлайн в гта можно максимально доить и выпустили аж целых два сюжетных дополнения к игре в виде отдельных игр, казалось бы 15 лет прошло и должно было стать только лучше, но оказалось что стало только хуже...
___((((((((((
Что хуже то стало? Гта 4 в подъметки не годится 5 части и тем более рдр2! Че у него там хуже стало
Угу, 5 часть с похеренной физикой авто и пешеходов (по сравнению 4-кой), а также забитие на сюжетные DLC в угоду онлайну - это совсем не "стало хуже", ага. Держи в курсе.
А меня наоборот бесит эта физика авто в этой GTA 4, а управлять мотоциклом нормально вообще практически не возможно как в GTA Vice City, практически каждый раз во что-то врезаешься и падаешь.
Чертовы голуби! Будьте вы прокляты!
Крутейшая часть, как по мне. Мрачная и безысходная.
Лучшая часть.
5 лучше
И близко нет. Пятая шаг назад к СА-болотцу.
Я обожаю эту игру)
И много недостатков, которые продолжают кочевать из игры в игру от рокстар. Например, одноразовые дополнительные активности. Или одинаково построенный сюжет, начиная еще с ГТА3, который навевает в итоге скуку (ну признайтесь, вся эта беготня от банды к банде, уже тошнит от нее). Хоть в 5 части эту структуру немного изменили, и то не до конца.
Но, несмотря ни на что, серия ГТА шикарна. И не тем, что позволяет ездить по городу и давить прохожих. А своеобразной гармонией между отсылками к известным блокбастерам и попкультуре и изящным обсером этой самой современной культуры. В каждой сценке, в каждом диалоге, в каждом ролике по местному тв. Везде находишь что-то, от чего и ржать хочется, и плакать. Мне страшновато за 6 часть, ибо из рокстар ушли главные сценаристы прошлых частей, судя по новостям. Надеюсь, она будет столь же хороша. Поможет игрокам хоть немного понять, в каком дерьмовом мире мы живем и попробовать сделать его лучше. С годовщиной.
Шикарная игра и на данный момент последняя вменяемая гта.Но вот всё равно по прежнему настаиваю,что игре требуется хорошая полировка.Как в техническом,так и в геймплейном плане.
ЗЫ.Если мне не изменяет память,эта часть первая из всех частей гта получивших офицальное лицензированние в России.Помню бегал по торговому центру искал вариант в DVD Box с картой и путеводителем по Либерти Сити)
Шедевральная игра. Странно что ее до сих пор не выпустили на Android, хотя мобильник или планшет (кто на чем играет) сгорел бы через 5 минут.
15 лет игре,а Auto IV еще та самая!И полна загадок.
ретро игра теперь
А вроде всё было как вчера. Помнится, только вышла она, какая-то пиратская версия, ещё не полная, бета или какая, не помню. Помню другое. Как мы с парнями, которые друг друга не знали, на машине вечером возили один жёсткий диск по разным домам и устанавливали ГТА-4 версию с той самой трясущейся камерой, но пофиг, играли же. У одного был мощный комп и способность выкачать, у второго переносной диск, у третьего машина, дабы возить вечером, а у четвёртого, у меня, навык посредника, который всех в этой кампании объединил) Эх, были времена, гораздо лучше нынешних...
Одна из худших игр серии для любителей быдло романтики 90х и начала нулевых.Отвратная физика авто,которую особо одаренные называют реалистичной,попсовое дерьмо на радио.
Кринжовый сюжет с надоедливым кузеном.Ну и конечно же обкатка,нового на тот момент,движка перед шикарной пятой частью.
Просто закопайте этот мусор и больше не вспоминайте.
Слишком толсто набросил даже на пг на такое не поведутся, в шикарной пятой части сюжет тоже про таких же быдланов, если что лол
Дак уже повелись)В предыдущий раз где-то 50 минусов срубил,надо проверить,может тут больше получится.
Не, в пятой части нет быдланов вообще) Там есть постаревший и обзаведшийся семьей Нил из Схватки, есть абсолютно типичный парень из черного района, и есть романтичный нигилист-джентльмен-психопат, абсолютно лучший персонаж за всю историю игр - Тревор. Тем и прекрасна ГТА, тут абсолютно любой перс со своей фишечкой.
У меня есть друг, Ушат Помоев, он бы оценил твои попытки)