Grand Theft Auto IV исполняется 15 лет ©

В апреле 2023 года Grand Theft Auto IV исполняется 15 лет – игра, разработанная Rockstar North и изданная Rockstar Games, вышла 29 апреля 2008 года для PlayStation 3 и Xbox 360. Позднее, в декабре 2008 года, игра была выпущена на ПК.

Grand Theft Auto IV — это приключенческая видеоигра, действие которой происходит в вымышленной версии Нью-Йорка под названием Либерти-Сити. В игре рассказывается история Нико Беллика, иммигранта из Восточной Европы, который приезжает в Америку в поисках лучшей жизни. Во время игры Нико втягивается в криминальный мир города и находит свой путь через войны конкурирующих банд и коррупцию в правоохранительных органах. Игра имеет впечатляющую графику и является одним из первых видеоигр, использующих графический движок RAGE (Rockstar Advanced Game Engine).

Одним из наиболее важных аспектов игры является свобода, предлагаемая игрокам для исследования открытого мира Либерти-Сити. Игроки могут отправиться куда угодно в городе и принять участие в дополнительных мероприятиях. Кроме того, в игре есть захватывающая история, которая затрагивает зрелые темы и исследует более глубокие темы, чем игры из предыдущей серии. История Нико Беллика затрагивала такие вопросы, как иммиграция, коррупция и организованная преступность, и игроки могли принять участие в таких мероприятиях, как проституция и незаконный оборот наркотиков.

Grand Theft Auto IV была революционной игрой на момент своего выпуска и привнесла в серию ряд нововведений. Помимо свободы исследовать открытый мир Либерти-Сити, в игре появилась система укрытий, которая позволяла игрокам защищаться от пуль и атаковать из безопасного места. Эта система позже была перенята другими видеоиграми и теперь является обычным элементом приключенческих игр.

Еще одним новаторским аспектом Grand Theft Auto IV стал способ создания мира. Либерти-Сити был разработан максимально реалистично, и игроки могли испытать широкий спектр действий, таких как игра в боулинг или караоке. Более того, персонажи из игры были созданы максимально правдоподобными, что добавляло дополнительный уровень реализма.

Grand Theft Auto IV также представила многопользовательский режим, который позволял игрокам играть с другими игроками со всего мира. Этот режим позволял игрокам присоединиться к группе друзей и вместе исследовать город, принять участие в гонках или отправиться на войну с другими группами игроков.

Кроме того, у Grand Theft Auto IV была серия дополнений и DLC, которые добавляли в игру новые миссии и приключения. Самыми важными дополнениями игры стали «Пропащие и проклятые» и «Баллада о Гей Тони», которые привнесли в мир Нико Беллика новых персонажей, локации и игровую механику.

Grand Theft Auto IV была революционной видеоигрой, которая повлияла на игровую индустрию и стала одной из самых популярных видеоигр всех времен. 15-я годовщина ее выпуска — повод для празднования для поклонников GTA со всего мира, которые продолжают наслаждаться приключениями Нико Беллика в Либерти-Сити и с ностальгией вспоминать о своих впечатлениях от игры.