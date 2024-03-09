Altitude Media Group анонсировала документальный фильм, полностью снятый в мире GTA V

Altitude Media Group анонсировала выпуск документального фильма “Grand Theft Hamlet“, полностью снятого во вселенной видеоигр Grand Theft Auto. Фильм расскажет о двух актерах, которые во время третьего карантина из-за Covid-19 в Великобритании решают поставить пьесу “Гамлета” внутри GTA V.

Премьера фильма состоится на фестивале SXSW. Режиссерами и сценаристами проекта являются Сэм Крейн и Пинни Гриллс.

“Grand Theft Hamlet” — это уникальное и глубоко трогательное произведение кинематографа, которое представляет собой нечто совершенно новое и удивительное. Altitude Media Group планирует выпустить фильм в кинотеатрах Великобритании и Ирландии после его успешной премьеры на фестивалях.