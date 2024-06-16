Для Grand Theft Auto 5 вышла русская нейросетевая озвучка

Команда SynthVoiceRu, известная своими проектами по нейросетевой озвучке, порадовала фанатов GTA 5 полной, но не идеальной, озвучкой игры.

Используя передовые технологии машинного обучения, команда смогла озвучить все диалоги игры, для которых есть субтитры. Для реплик же без субтитров была применена технология машинного перевода, а затем озвучка, осуществленная нейросетью.

Помимо диалогов в игре, SynthVoiceRu также представил озвучку катсцен, созданную пользователемм Toreno.

Озвучка от SynthVoiceRu позволяет по-новому взглянуть на знакомую игру, делая ее более доступной для тех, кто не понимает английский язык.

Оценить нейросетевую озвучку GTA 5 от SynthVoiceRu можно уже сейчас скачав её вот отсюда.