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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 28 939 оценок

Для Grand Theft Auto 5 вышла русская нейросетевая озвучка

butcher69
Новости

Команда SynthVoiceRu, известная своими проектами по нейросетевой озвучке, порадовала фанатов GTA 5 полной, но не идеальной, озвучкой игры.

Используя передовые технологии машинного обучения, команда смогла озвучить все диалоги игры, для которых есть субтитры. Для реплик же без субтитров была применена технология машинного перевода, а затем озвучка, осуществленная нейросетью.

Помимо диалогов в игре, SynthVoiceRu также представил озвучку катсцен, созданную пользователемм Toreno.

Озвучка от SynthVoiceRu позволяет по-новому взглянуть на знакомую игру, делая ее более доступной для тех, кто не понимает английский язык.

Оценить нейросетевую озвучку GTA 5 от SynthVoiceRu можно уже сейчас скачав её вот отсюда.

-5
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Папел

Нужны популярные голоса конечно...

5
Темный-Властелин

а чего оригинальные голоса не использовали?

4
Идзуми Сэна

судя по видео, использовался один голос -_- на всю игру

8
Темный-Властелин Идзуми Сэна

было бы еще окей, будь это закадровый типо Сербин

0
Alex Row Темный-Властелин

вот кстати да- с учетом того, насколько популярны авторские озвучки сериалов, почему бы не сделать нечто подобное для тех же ГТА и РДР 2

1
wdymBro

Вся нейросетевая озвучка кал 🤮🤮🤮

2
Great-heartedElio

любители кала недовольны твоим комментарием

3
lil booba

попробовал пройти Phantom Liberty с нейросетевой озвучкой. Блеванул, поставил английскую. Парням за старание конечно спасибо, но это пока далеко до чего-то слушабельного

1
Mirrorphoenix

А баб тоже мужик озвучивать?

2
РикоЧико

Чего же нейросеть не натренировали голосами оригинальной озвучки?

2
Дима Талмазан

о интересно как раз собирался перепройти gta 5 озвучкой будет проще кстати годная озвучка

1
lil booba

Отвратная озвучка, уши вянут. Лучше субтитры читать

-1
Arkadiy Artemenko

Вау здорово вполне годно

0
Modern Fear

Круть

0
ЛАГАРИУМ

неееее лучше ище 100 лет почекаю может будет норм озвучка и пройду игру

0
Пользователь ВКонтакте

// Максим Долматов

0
Real Slim Shady

Даже это лучше чем оригинальная озвучка, которую надо ещё переводить.

-1
Антон Патриарх Логвинов

Менять колорит оригинальной озвучки с её разными акцентами, манерами речи т.д. на это гоvнище будет только даунёнок. Причем лютый.

-4
Kollich

🤣👍🏼

-2
Snake Snaake Snaaaaaake

имхо, с английской озвучкой лучше

-7
Mirrorphoenix

окей

-2
Deveron

Этот кал если и проходить, то только с русской озвучкой

-3
VI_ndetta Deveron

Сейчас бы "калом" называть самую популярную и успешную серию игр в истории

-1
Hallreiser

К сожалению, вынужден с вами согласиться.

0