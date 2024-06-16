Для Grand Theft Auto 5 вышла русская нейросетевая озвучка

Команда SynthVoiceRu, известная своими проектами по нейросетевой озвучке, порадовала фанатов GTA 5 полной, но не идеальной, озвучкой игры.
Используя передовые технологии машинного обучения, команда смогла озвучить все диалоги игры, для которых есть субтитры. Для реплик же без субтитров была применена технология машинного перевода, а затем озвучка, осуществленная нейросетью.
Помимо диалогов в игре, SynthVoiceRu также представил озвучку катсцен, созданную пользователемм Toreno.
Озвучка от SynthVoiceRu позволяет по-новому взглянуть на знакомую игру, делая ее более доступной для тех, кто не понимает английский язык.
Оценить нейросетевую озвучку GTA 5 от SynthVoiceRu можно уже сейчас скачав её вот отсюда.
Нужны популярные голоса конечно...
а чего оригинальные голоса не использовали?
судя по видео, использовался один голос -_- на всю игру
было бы еще окей, будь это закадровый типо Сербин
вот кстати да- с учетом того, насколько популярны авторские озвучки сериалов, почему бы не сделать нечто подобное для тех же ГТА и РДР 2
Вся нейросетевая озвучка кал 🤮🤮🤮
любители кала недовольны твоим комментарием
попробовал пройти Phantom Liberty с нейросетевой озвучкой. Блеванул, поставил английскую. Парням за старание конечно спасибо, но это пока далеко до чего-то слушабельного
А баб тоже мужик озвучивать?
Чего же нейросеть не натренировали голосами оригинальной озвучки?
о интересно как раз собирался перепройти gta 5 озвучкой будет проще кстати годная озвучка
Отвратная озвучка, уши вянут. Лучше субтитры читать
Вау здорово вполне годно
Круть
неееее лучше ище 100 лет почекаю может будет норм озвучка и пройду игру
// Максим Долматов
Даже это лучше чем оригинальная озвучка, которую надо ещё переводить.
Менять колорит оригинальной озвучки с её разными акцентами, манерами речи т.д. на это гоvнище будет только даунёнок. Причем лютый.
🤣👍🏼
имхо, с английской озвучкой лучше
окей
Этот кал если и проходить, то только с русской озвучкой
Сейчас бы "калом" называть самую популярную и успешную серию игр в истории
К сожалению, вынужден с вами согласиться.