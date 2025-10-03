GTA Online готовит жуткий октябрь: Хэллоуинские режимы и двойные награды

Хэллоуин в GTA Online наступает раньше всех — Rockstar Games уже анонсировала масштабное обновление с множеством тематических режимов на весь месяц. Игроков ждут зомби, монстры, кровавые убийства и необычные испытания, которые создадут настоящий хоррор в мире Сан-Андреаса.

В октябре вернутся Cayo Perico Survival и Ludendorff Cemetery Survival, но в зомби-версии. Здесь придется отбиваться от волн нежити, одержимых животных и даже зомби-диджеев. Кроме того, Cayo Perico Survival будет приносить двойные GTA$ и RP до 8 октября, а Ludendorff Cemetery Survival — тройные награды с 23 октября по 5 ноября.

Особое внимание привлекает режим Slasher, в котором один игрок — убийца с дробовиком и фонариком — охотится за остальными. В этой версии на подводной лодке Ramius выживать особенно сложно: три минуты безоружный игрок, которого преследуют, получает дробовик и может защищаться. За участие в Slasher с 16 по 22 октября будут начисляться двойные GTA$ и RP.

Rockstar подготовила расписание временных режимов на весь месяц:

2-8 октября: Beast vs Slasher

9-15 октября: Judgement Day

16-22 октября: Slasher (Подводная лодка Ramius)

23-29 октября: Condemned

30 октября - 5 ноября: Slasher (включая подводную лодку Ramius)

Помимо боевых режимов, игроков ждут и другие события: появление НЛО в небе, сбор тыквенных фонарей для бонусных GTA$ и миссии по поиску доказательств существования инопланетян. А подписчики GTA+ смогут получить эксклюзивные тематические награды с 9 октября, подробности которых пока держатся в секрете.