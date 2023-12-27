Исходный код GTA 5 был продан всего за 2000 долларов группе моддеров

За последние 48 часов бесчисленное количество данных было опубликовано в сети в рамках крупного взлома Rockstar Games, связанного с Grand Theft Auto 5. Теперь, когда появляется дополнительная информация, похоже, выяснилось, что исходный код GTA 5 был продан по невероятно низкой цене всего в 2000 долларов. Согласно утечке сообщений, группа моддеров приобрела исходный код игры.
Потратив на код 2000 долларов, группа, купившая его, попыталась перепродать его за 6000 долларов, чтобы попытаться получить прибыль. После того, как никто не стал у них его покупать, даже когда цены были снижены, член группы решил слить код.
выглядит так будто создатели игры исходный код выложили в сеть
Что бы нагадить самим себе в карман. Логично же.
В прошлый раз они почти сразу наши хакера и засудили а теперь тишина....
Вот так вот.
Не мудрено что никто покупать не стал, если вспомнить нрав правообладателя. Товар опасный. Кто знает, в какую дурку или тюрьму могут закрыть после такой покупки... Похоже моддерам "хватило мозгов" не соваться на чёрный рынок. А то продали бы какому нибудь агенту ФБР и модифицировали бы уже камеру:)
Хорошая версия, но и продавать такое за 2к бачей тоже сомнительная идея.
модеры с рп проектами всему миру продемонстрировали возможности этого багованного куска кода, если бы хоть небольшая доля перспективности была, то его бы отхватили и за лям, опять же, выглядит как слив нерентабильного продукта или каприз обжабанного разраба!
GTA Moscow не за горами))
Кому-то там на дозу видимо не хватало, страна нарkоманов-пе6офилов - осуждаем, товарищи!1!