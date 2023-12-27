Исходный код GTA 5 был продан всего за 2000 долларов группе моддеров

За последние 48 часов бесчисленное количество данных было опубликовано в сети в рамках крупного взлома Rockstar Games, связанного с Grand Theft Auto 5. Теперь, когда появляется дополнительная информация, похоже, выяснилось, что исходный код GTA 5 был продан по невероятно низкой цене всего в 2000 долларов. Согласно утечке сообщений, группа моддеров приобрела исходный код игры.

Потратив на код 2000 долларов, группа, купившая его, попыталась перепродать его за 6000 долларов, чтобы попытаться получить прибыль. После того, как никто не стал у них его покупать, даже когда цены были снижены, член группы решил слить код.