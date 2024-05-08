Представлен новый геймплей бесплатного хардкорного шутера Arena Breakout: Infinite

Arena Breakout: Infinite в последние недели привлекает внимание игрового сообщества благодаря скандалу вокруг Escape from Tarkov. Этот "клон Tarkov" шутера с добычей стал известен в сети благодаря маркетинговой кампании, в которой разработчик - Morefun Studios - активно противостоял недавним заявлениям Battlestate Games.
Теперь, когда Arena Breakout: Infinite - ПК-порт популярной мобильной игры - перешел в стадию закрытого бета-тестирования, и разработчик опубликовал в сети расширенный геймплейный трейлер.
Разработкой игры занималась Morefun Studios, дочерняя компания китайской Tencent Games, и хотя она начиналась как мобильная игра, ее порт на ПК — совсем другой зверь. Это довольно требовательная игра, и прежде чем пользователи смогут попасть в закрытую бету, им сообщат, что графические процессоры определенного возраста просто не смогут ее загрузить.
Модель управления удивительно похожа на Escape from Tarkov, но на первый взгляд выглядит более доступной. Здесь есть интуитивно понятное внутриигровое меню, маркеры, обозначающие членов команды, экранные подсказки, и это более динамичная и универсальная игра, чем шутер Battlestate с копьями добычи.
примерно такое же уныние как тарков
выглядит неплохо- особенно с учетом того, что игра бесплатная. на релизе скачаю и гляну. а убийца таркова это или нет- хз, тарков и сам благополучно справляется)
Это уже какой по счету убийца таркова в этом году?
бесплатный шутер в который не все смогут погирать, такой же убийца как и грейзон.
У меня первая мысль в голове - а зачем мне эта игра. если уже есть кал оф дути варзона? Тут какой то сложный кастомизатор оружия, да я шо эксперт в нем пол часа сидеть по гайдам собирать. Игра медленная, анимации топорные, текстуры из 2010 года и нет женских персонажей.
Отстой в общем. Грей зона и арена брек аут растянут одну аудиторию на 2 игры и закроются через пол года потому что читеры заполонят всё.
на хер жен персы иди в томбрайдер играй)00 // Юрий Дерюгин
Калл,признак безвкусицы,играть в шлак который ничего нового предложить не может ну такое себе.
оо да warzone это еще та помоешная и донатная дичь которая ломается после каждой обновы и читеров там больше чем где либо ,но такие как ты хавают это с кайфом
А что королевская битва может предложить нового? Я хочу играть в королевскую битву, а не во что-то "новое". Логики у тебя совсем нет.
Тебе надо лечиться в больнице, раз ты не можешь удержаться от покупки ненужных тебе вещей. Я покупаю только крутые, стильные, красивые скины. У меня кстати есть деньги на это и мой уровень жизни от этого доната не страдает.