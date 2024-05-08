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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 535 оценок

В обновлении 4.7 для Genshin Impact можно скрывать интерфейс

KoRnEr
Новости

Как сообщает GuraLeak, в Genshin Impact с новым обновлением 4.7 появится возможность практически полностью скрыть интерфейс игры. На скриншотах, в настройках игры заметен соответствующий пункт.

Скрыв интерфейс, на экране не отображается ни список персонажей, ни карта, ни элементы управления. Интересно, что даже с отключенным интерфейсом на экран все еще выводится идентификатор пользователя.

В видеоролике, где интерфейс отключен, видно, что в игре продолжают отображаться цифры урона, а на местах некоторых скрытых элементов интерфейса видны полупрозрачные квадратики, что может говорить о недоработке этой функции.

Патч 4.7 для Genshin Impact запланирован на 5 июня.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Destroited

Одна новость офигительнее другой. Скоро будут постить пустые страницы походу.

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