Из GTA 5 на PS4 и Xbox One удалили важный инструмент

20 февраля разработчики GTA 5 вместе с патчем удалили редактор клипов Rockstar Edition из версий игры для PlayStation 4 и Xbox One. Клипы и проекты, созданные на этих платформах, также удалены.

Это стало «необходимым шагом», чтобы в будущем дополнения к GTA Online продолжали выходить на PS4 и Xbox One, отметили в Rockstar.

Ранее стало известно, что GTA 5 разошлась тиражом в 195 млн копий с момента релиза. А общие продажи Red Dead Redemption 2 достигли 61 млн экземпляров.