Из GTA 5 на PS4 и Xbox One удалили важный инструмент

20 февраля разработчики GTA 5 вместе с патчем удалили редактор клипов Rockstar Edition из версий игры для PlayStation 4 и Xbox One. Клипы и проекты, созданные на этих платформах, также удалены.
Это стало «необходимым шагом», чтобы в будущем дополнения к GTA Online продолжали выходить на PS4 и Xbox One, отметили в Rockstar.
Ранее стало известно, что GTA 5 разошлась тиражом в 195 млн копий с момента релиза. А общие продажи Red Dead Redemption 2 достигли 61 млн экземпляров.
Меня больше напрягает то что эти бездари, не сделали отдельной загрузкой гта онлайн, может мне нужен ваш онлайн а нужна ток основная игра, игра раздулась более чем в 2 раза, на консолях эта вообще хохма без подписки тебе ток фигу покажут.