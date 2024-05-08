В Microsoft Store появилась дата выхода Hollow Knight: Silksong, но до нее осталось 8000 лет

Наконец-то в Microsoft Store появилась дата выпуска Hollow Knight: Silksong: проблема в том, что до неё почти 8000 лет; судя по тому, что видно на скриншоте, выход запланирован до 30 декабря 9998 года.

Хотя ожидание новой игры Team Cherry было долгим и, возможно, все еще обещает быть продолжительным, 7974 года, возможно, слишком долго даже для самых пессимистично настроенных фанатов. Если отбросить шутки, очевидно, что это заполнитель, размещенный на веб-сайте Microsoft, но это весьма иронично, учитывая ситуацию.

Отсутствие информации о реальной дате выхода Hollow Knight: Silksong стало настоящим мемом, и такое совпадение невероятно, поскольку оно идеально соответствует чувству игроков, ждущих выход сиквела Hollow Knight.

Весьма маловероятно, что нам придется ждать почти 8000 лет, прежде чем мы сможем сыграть в долгожданную Метроидванию, но на самом деле по-прежнему нет ни конкретной информации об игре, ни новых материалов. В любом случае, игра наверняка еще в разработке, что подтверждают авторы, и это все, что известно на данный момент. Между тем, недавно игра получила возрастные рейтинги в Корее и Австралии, что, возможно, указывает на некоторый прогресс.