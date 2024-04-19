Моддеры запустили GTA 5 на Nintendo Switch

Команда энтузиастов под названием Superstar South сумела запустить Grand Theft Auto 5 на Nintendo Switch, на которой игра никогда не выходила. В доказательство геймеры показали консольное меню.

Производительность оставляет желать лучшего: игра сильно тормозит. Впрочем, даже это успех: прошлые версии любительского порта выдавали много ошибок уже при загрузке. При этом игру запускали на обычной Switch — консоль не разгоняли.

Моддеры трудятся над переносом GTA 5 на новую для нее консоль с декабря 2023 года. Тогда в сеть утек исходный код экшена.

Дальнейшая судьба фанатского проекта неясна. Компания Take-Two Interactive, владеющая играми Rockstar Games, в прошлом не раз требовала прекратить разработку пользовательских модификаций. А порт на Switch еще и создан на основе нелегально полученного кода GTA 5. Впрочем, пока Superstar South не выкладывала новую версию в открытый доступ, поэтому вряд ли правообладатели будут предъявлять энтузиастам претензии.

Ранее YouTube-блогер Serg Pavlov попробовал запустить Red Dead Redemption 2 на геймерском смартфоне Nubia Red Magic 9 Pro. Ковбойский экшен работал очень плохо: геймер столкнулся с визуальными «артефактами» и низкой частотой кадров.