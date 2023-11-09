Продажи Grand Theft Auto V составили более 190 миллионов копий; Red Dead Redemption 2 - 57 миллионов копий

Take-Two Interactive Software объявила свои финансовые результаты за второй квартал финансового года, относящийся к периоду с апреля 2023 года по июнь 2023 года, а также обновленную информацию о продажах Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и других игр.
В пресс-релизе издатель сообщил, что за квартал он достиг $1,44 млрд чистых заказов, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Компания также отметила, что указанные продажи были достигнуты благодаря Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto Online и Red Dead Redemption 2.
Как обычно, издатель озвучил новости о продажах самых успешных игр: Grand Theft Auto V было продано «приблизительно 190 миллионов копий» (общая сумма по франшизе составила более 410 миллионов копий в совокупности) и Red Dead Redemption 2 было продано более 57 миллионов копий по состоянию на сентябрь 2023 года (81 миллион копий в совокупности для всей франшизы).
Это еще один значительный рост с тех пор, как были опубликованы последние цифры в августе, которые озвученные продажи составили соответственно более 185 миллионов и более 55 миллионов копий.
Также стало известно, что Borderlands 3 было продано более 18 миллионов копий, а NBA 2K24 — более 4,5 миллионов копий.
надо попробовать тоже в жэтэа 5 сыграть, может понравится
Шутки за 300 ?
Давно пора!!! Особенно онлайн👍
а гoвноремастеров скока продали ? такая ведь игра замечательная ничуть не хуже rdr джва
да им пофигу на продажи этих ремастеров, их делал сторонняя студия индусов за копейки
Халяву на эпике то же посчитали небось, там некоторые на десятки твинков набирали)))