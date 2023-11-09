Продажи Grand Theft Auto V составили более 190 миллионов копий; Red Dead Redemption 2 - 57 миллионов копий

Take-Two Interactive Software объявила свои финансовые результаты за второй квартал финансового года, относящийся к периоду с апреля 2023 года по июнь 2023 года, а также обновленную информацию о продажах Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и других игр.

В пресс-релизе издатель сообщил, что за квартал он достиг $1,44 млрд чистых заказов, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Компания также отметила, что указанные продажи были достигнуты благодаря Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto Online и Red Dead Redemption 2.

Как обычно, издатель озвучил новости о продажах самых успешных игр: Grand Theft Auto V было продано «приблизительно 190 миллионов копий» (общая сумма по франшизе составила более 410 миллионов копий в совокупности) и Red Dead Redemption 2 было продано более 57 миллионов копий по состоянию на сентябрь 2023 года (81 миллион копий в совокупности для всей франшизы).

Это еще один значительный рост с тех пор, как были опубликованы последние цифры в августе, которые озвученные продажи составили соответственно более 185 миллионов и более 55 миллионов копий.

Также стало известно, что Borderlands 3 было продано более 18 миллионов копий, а NBA 2K24 — более 4,5 миллионов копий.