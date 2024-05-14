Sony опубликовала хвалебный трейлер Stellar Blade

На официальном YouTube-канале PlayStation опубликовали хвалебный трейлер корейского экшена Stellar Blade. Игра заслужила хорошие оценки как от критиков, так и от игроков, став одной из самых высокооцененных игр этого года. В минутном трейлере под музыкальную композицию Raven's Theme показали выдержки из рецензий таких игровых изданий, как IGM, Variety, Gaming Trend и т.д.
Stellar Blade расскажет о девушке по имени Ева, которая покидает Колонию и прибывает на разоренную родную планету с четкой задачей: отвоевать Землю у БИО:тивов – враждебной силы, опустошившей ее, и спасти человечество. Побеждая БИО:тивов одного за другим, изучая свидетельства прошлого человеческой цивилизации, Ева постепенно раскрывает тайны произошедшего и понимает, что цель ее миссии не так уж однозначна. Релиз игры состоялся 26 апреля 2024 года на PlayStation 5.