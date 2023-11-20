В утекшей базе данных GTA 5 упоминается Bully 2, предположительно отмененный сюжетный DLC

Сообщается, что в сеть попал файл базы данных программы для Grand Theft Auto 5, что пролило свет на некоторые, казалось бы, отмененные планы. В файле содержится информация об отладке и состоянии проекта, с которой может работать отладчик, и фанаты используют его для обнаружения следов кода, который, по-видимому, относится к заброшенным концепциям. В настоящее время неизвестно, сколько лет файлу базы данных.

Как сообщил пользователь Twitter @billsyliamgta, файл содержит текстовую строку, содержащую отсылку к Bully 2, а также к другим играм, таким как Grand Theft Auto 4, Midnight Club Los Angeles и Red Dead Redemption 2.

@billsyliamgta также отмечает, что в файле упоминается Тревор с реактивным ранцем, что, по его словам, является свидетельством того, что сюжетный DLC, запланированный для игры, был заброшен и переработан в миссии GTA Online (в данном случае, миссию «Ограбление Судного дня»).

Другой пользователь Twitter, @GlowDevs, отмечает, что в базе данных есть многочисленные ссылки на «CNC», который, по-видимому, является запланированным режимом «Копы и мошенники».

Хотя этот режим так и не был официально подтвержден, Джейсон Шрайер из Bloomberg в прошлом году сообщил, что он собирается разделить игроков на полицейских и преступников, но был «тихо отложен» после убийства Джорджа Флойда полицейским в 2020 году.

Еще в 2019 году VGC сообщила, что Bully 2 находится в разработке в Rockstar New England, но эта разработка сошла на нет примерно через 18 месяцев. Однако до сих пор официально о продолжении Bully так и не было объявлено.