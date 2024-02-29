Авторы GTA 6 пожаловались, что не хотят возвращаться к работе в офисе

В конце февраля Rockstar Games обязала своих сотрудников вернуться с удаленной работы в офис для завершения Grand Theft Auto 6. Такое требование не обрадовало членов профсоюза игровых работников IWGB, куда входит и часть команды студии.

Сотрудники Rockstar крайне раздражены «безрассудными решениями» руководства, которое не считается с нуждами рядовых членов команды. Как отмечается в заявлении профсоюза, многие привыкли к удаленному режиму работы и успели подстроить под него свою повседневную жизнь: одни заботятся о больных родственниках, другие и сами испытывают проблемы со здоровьем. Третьи и вовсе успели переехать в более удобные для себя места, расположенные далеко от головного офиса Rockstar.

Теперь же по требованию начальства сотрудники вынуждены кардинально менять свою жизнь в худшую сторону. Руководство дало на сборы всего шесть недель, после чего из соображений безопасности отключит технологии удаленной разработки GTA 6. Члены команды опасаются, что если они не подчинятся, их могут просто уволить.

GTA 6 выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Точную дату релиза Rockstar не называла, но глава Ubisoft Ив Гиймо считает, что игра появится в период между апрелем 2025 и мартом 2026 года.