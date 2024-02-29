Авторы GTA 6 пожаловались, что не хотят возвращаться к работе в офисе

В конце февраля Rockstar Games обязала своих сотрудников вернуться с удаленной работы в офис для завершения Grand Theft Auto 6. Такое требование не обрадовало членов профсоюза игровых работников IWGB, куда входит и часть команды студии.
Сотрудники Rockstar крайне раздражены «безрассудными решениями» руководства, которое не считается с нуждами рядовых членов команды. Как отмечается в заявлении профсоюза, многие привыкли к удаленному режиму работы и успели подстроить под него свою повседневную жизнь: одни заботятся о больных родственниках, другие и сами испытывают проблемы со здоровьем. Третьи и вовсе успели переехать в более удобные для себя места, расположенные далеко от головного офиса Rockstar.
Теперь же по требованию начальства сотрудники вынуждены кардинально менять свою жизнь в худшую сторону. Руководство дало на сборы всего шесть недель, после чего из соображений безопасности отключит технологии удаленной разработки GTA 6. Члены команды опасаются, что если они не подчинятся, их могут просто уволить.
GTA 6 выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Точную дату релиза Rockstar не называла, но глава Ubisoft Ив Гиймо считает, что игра появится в период между апрелем 2025 и мартом 2026 года.
А раньше-то, как работали? И кто им сказал, что удаленка теперь будет нормой? Не понимаю нытья, не можете работать - увольняйтесь и ищите более удобное место
а еще вот это
ужас, всего 1,5 месяца дали на то, чтобы как-то перестроиться. дали бы хотя бы годик-два
там прикол в том что нужно переезжать обратно в тот штат где офис
Ну особо буйные после выхода шестой части пойдут на кислород.....
Как вообще себя можно заставить работать, находясь дома - я не знаю.
На работе есть начальник, трудовая дисциплина, атмосфера - вот подходящая обстановка для работы.
Короче без пастуха рабу никак, хорошо что мне он не нужен)
Согласен.Тоже не могу смешивать ( хотя иногда и приходится,но скорее как исключение) работу и дом. А то по факту ни то ни другое. Какая-то комедия получается.
А вот поэтому и получается Суйсайд Сквад с однообразном контентом
оборзели в край, видать на заводе никогда не работали. Привыкли дома чилить а е работать
я тоже никогда не работал на заводе, фрилансер на удаленке с 18 лет, и шо мне ща на завод лучше пойти?
к хорошему быстро привыкаешь, но нужно быть реалистом и не жить в мире поней и единорогов, тем более в столице капитализма, хорошо если могут добиться лучших условий, но тут это вряд ли прокатит
по мне удаленка в игропроме полная хрень - исчезает дух команды и корпоративизма, остаются только наймиты которым похрен на результат, самое главное что платят. и выходит как с редфолом, когда художник жалуется что все игроки ханжы, что её работу никто не оценивают и просто топят игру. ну так надо хорошую игру выпускать, смотреть как у остальной команды получается )
Совсем зажрались
Не в 25г.выйдет а в 30г.
Ой ты ж бедненькие маленькие
ленивые жопы домашние
я думал что за удаленной работой будущее. нужно арендовать большой офис, снижается городской пригородный трафик, не нужно тратить время на макияж и дорогу проснулся и сразу на работе. но минус в том производительность труда падает безалаберность растет и выгорание на самом то деле возможно тоже потому нет четкий градации ты на работе или нет или пошел пожрать на кухню. и кранчить тоже будешь на диване. вот. пек-пек. так что не знаю.
а учился я бы лучше в школе если бы смотрел училку по какому нибудь аналогу твича в расслабленной обстановке? есть прада плюсы что если я чета не понял можно несколько раз посмотреть и попытаться сопоставить закономерности. я так в школе матан учил накапливая закономерности решения у доски проста чоб можно было предсказать результаты в зависимости от положения знаков и цифр. а тут этого не будет. или там аи будет проверять мою грамотность и мне опят придется читать книги чтоб понять как в них построены буквы. новый цивилизационный вызов.
Опять работать??
Меня терзают смутные сомнения, не складывается в голове как вот эти могут делать годноту.
Да и вообще, как за них начали встревать всякие шраеры и прочая шушара так магическим образом начало падать качество, растянулось время разработки будто мы все бессмертные стали и прочаи "ништяки" ещё ковид со своей удалёнкой.
Мне нравится подход одной российской студии где начальник сказал что хочет всех собрать в офис когда переедут ибо не фиг. Там куда быстрее дела идут даже в элементарно обсуждении процесса как и помощи друг другу.
Последний их релиз РДР2. Всем бы такое падающее качество, может тогда дерьма бы было поменьше.
А игры они делали по 100 лет всегда. Смешнее смотреть на то как разрабы, которые пару лет как пашут дома, уже переехали по всеми миру считая что работа из дома теперь будет нормой, а не стали такое использовать из-за ковида. И тут их просят вернутся. Чего их жалеть?
Причина по их словам, что они думали теперь удалено будут всегда работать. Они думали типа все люди в индустрии теперь будут дома работать, не вдаваясь в мысль ''а чего это мы вообще начали из дома работать''?
''Гении'' думали что мир больше не будет прежним и все будут удалено работать, поэтому несколько лет назад во время изоляции на покупали дома в тысячах миль от работы.
Их недовольство это их же проблема не видеть дальше своего носа.
Правильно. Пускай увольняют людей, делающие самую ожидаемую 2025 года
Начало загнали на удалёнку, потом поняли, что в таком режиме выйдет Г и дали обратную. Нефиг было бредом заниматься.