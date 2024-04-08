Дебютный трейлер GTA 6 остается самым просматриваемым роликом на YouTube

Студия Rockstar Games выпустила в конце прошлого года первый трейлер ожидаемой Grand Theft Auto 6, что произвело настоящий фурор. Ролик стал самым просматриваемым немузыкальным видео на YouTube и задал новый тренд для всей игровой индустрии. К большому удивлению многих пользователей, этот рекорд якобы был недавно побит шуточным роликом от Discord, который представлял лутбоксы в честь "Дня дурака". Видео набрало 1,4 миллиарда просмотров, но это оказалось ошибкой, связанной с серверами YouTube, и дебютный трейлер GTA 6 сохраняет за собой звание самого популярного ролика на площадке.

Сегодня компания Google официально признала, что при подсчете просмотров видео с лутбоксами Discord была допущена ошибка. Реальное количество просмотров этого ролика на данный момент составляет всего 3,2 миллиона. Rockstar Games с трейлером GTA 6 до сих пор удерживает мировой рекорд.

Ролик к этому моменту набрал 184 миллиона просмотров на YouTube. Пользователи оставили под ним более 800 тысяч комментариев и 11 миллионов лайков. Это делает трейлер не только самым успешным игровым роликом, но и одним из самых популярных видео на площадке в целом.