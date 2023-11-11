По некоторым подсказкам, у Grand Theft Auto VI может быть другое название

С фактическим анонсом GTA 6 от Rockstar Games обычный поток слухов, основанных исключительно на предположениях, превратился в настоящий потоп, но тот факт, что игра может иметь другое название, на самом деле является размышлением, имеющим интересные аспекты.

Как сообщает GamingBible, существует вероятность того, что GTA 6 на самом деле не будет называться Grand Theft Auto VI, как мы считали само собой разумеющимся в течение многих лет, и об этом, возможно, свидетельствует теперь уже известный пост, в котором Rockstar Games объявила о появлении анонсирующего трейлера в декабре.

Как мы видели, команда действительно сделала минимум, чтобы объявить о предстоящем появлении трейлера: опубликовала короткое и лаконичное сообщение, в котором говорится о появлении трейлера в начале декабря, без изображений или точных деталей.

Что смущает в сообщении, так это то, что в нем конкретно не упоминается GTA 6.

«Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей Grand Theft Auto», — именно такие слова использовали Rockstar Games. Хотя вполне логично, что «следующая Grand Theft Auto» соответствует GTA 6, это не очевидно, в том числе потому, что ранее в серии использовались разные подзаголовки для обозначения некоторых частей, а не стандартная нумерация, как мы видели в Vice City или San Andreas.

Нумерация стала стандартом, начиная с четвертой главы, то есть для двух последних игр серии, но нет уверенности в том, что Rockstar Games не собирается возвращать название с подзаголовком.