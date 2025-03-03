Пост Джона Сины с упоминанием GTA 6 взбудоражил фанатов

Политика молчания Rockstar Games принуждает некоторых игроков искать информацию о Grand Theft Auto 6 в неожиданных местах. На этот раз внимание фанатов привлёк странный пост актёра и рестлера Джона Сины (John Cena).

Он опубликовал в своих соцсетях постер GTA 6 с подписью «Coming 2025», чем немало взволновал ожидающих игроков. Правда, описание его страницы предполагает, что не все посты рестлера несут в себе смысл: «Эти изображения будут опубликованы без объяснений, для вашей интерпретации. Наслаждайтесь».

Некоторые подписчики уже предположили, что Джон Сина может озвучить или даже сыграть кого-то в предстоящей GTA 6. Однако скорее всего, так он прокомментировал своё выступление в рамках шоу по рестлингу Elimination Chamber, где впервые в своей карьере совершил «хил-тёрн» — сыграл «плохого парня» на глазах у публики. В связи с этим в сети появилось много шуток с общим смыслом: «Мы получили Джона Сину в образе злодея раньше, чем вышла GTA 6».

Напомним, что релиз экшена запланирован на осень для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.