Пост Джона Сины с упоминанием GTA 6 взбудоражил фанатов

Политика молчания Rockstar Games принуждает некоторых игроков искать информацию о Grand Theft Auto 6 в неожиданных местах. На этот раз внимание фанатов привлёк странный пост актёра и рестлера Джона Сины (John Cena).
Он опубликовал в своих соцсетях постер GTA 6 с подписью «Coming 2025», чем немало взволновал ожидающих игроков. Правда, описание его страницы предполагает, что не все посты рестлера несут в себе смысл: «Эти изображения будут опубликованы без объяснений, для вашей интерпретации. Наслаждайтесь».
Некоторые подписчики уже предположили, что Джон Сина может озвучить или даже сыграть кого-то в предстоящей GTA 6. Однако скорее всего, так он прокомментировал своё выступление в рамках шоу по рестлингу Elimination Chamber, где впервые в своей карьере совершил «хил-тёрн» — сыграл «плохого парня» на глазах у публики. В связи с этим в сети появилось много шуток с общим смыслом: «Мы получили Джона Сину в образе злодея раньше, чем вышла GTA 6».
Напомним, что релиз экшена запланирован на осень для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Приколист хренов! Щас ведь начнутся эти теории ё##утые. Начнутся эти складывания количества фотографий на стене Джона Сины, умножение веса каждой его картинки и т. п. И к этому всему будут приплетать гта 6
хахаха
на момент выкладки этой фотографии Джоном Синой, во Флориде было ровно 2 857 107 585 77 частиц кислорода в 1 квадратном сантиметре воздуха на высота 0.001 метра над уровнем воды, из этого делается простой вывод: GTA VI ВЫЙДЕТ 26 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА!!!!
взбудораженность- это естественное состояние фанатов ГТА 6
Будет очень круто если в каком-то квесте, один из ГГ, а точнее парень, каким-то нестандартным образом окажется на ринге участником рестлинга и его противником будет Джон Сина.
Тупое лицо
так в 4 и 5 качки с тупой пачкой были - это обязательно для серии
Ну надеюсь его там не будет
Только днаря псину с его УО выражением лица не хватало в ГТА6)
Наверно уже каждый обыватель знает, что в игре будет рестлинг, как именно он будет имплементирован в игре, это пока неизвестно, так же известно в игре будет много новых спортивных команд, таких как Вайс-кобрас например.
Джон Сина это босс вертолёт будущий
Фанаты...
Что с ними будет, когда релиз игры состоится?
До чего же он меня раздражает)
если отбросить весь бред, он мог в игре озвучить самого себя, в Майями проводят рестлинг шоу частенько
Балбесы уже пустили под себя кефира