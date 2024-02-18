Разработчик PlayStation подтвердил, что некоторые функции из Red Dead Redemption 2 вернутся в GTA VI

Один из разработчиков PlayStation подтвердил, что некоторые функции из Red Dead Redemption 2 вернутся в GTA VI, что вызвало интерес среди фанатов игры.

Согласно информации, новая часть GTA позаимствует некоторые особенности из Red Dead Redemption 2, такие как “Орлиный глаз” – способность определения объектов и людей, а также систему взаимодействия с NPC. Эти элементы сделали мир Red Dead Redemption 2 более захватывающим, и их возвращение в GTA VI обещает привнести новые возможности в игру.

Пока точная дата выхода неизвестна, но ожидается, что игра выйдет в 2025 году. Новые утечки и слухи продолжают подогревать интерес к GTA VI, и фанаты с нетерпением ждут дополнительных подробностей о том, что ждет их в следующей части этой знаменитой серии.