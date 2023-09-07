Слух: на старте продаж GTA 6 будет стоить 150 долларов ©

Слухи о GTA 6 последние месяцы сыплются словно из рога изобилия, что наводит на мысли о том, что официальный анонс игры может случиться уже в ближайшее время. Впрочем, не все сплетни одинаковы приятны: согласно инсайдерской информации, размещенной на сайте Dexerto, стоимость новинки будет составлять монструозные 150 долларов. Якобы таким образом Take-Two Interactive попытается отбить производственный бюджет проекта, который, опять же по неофициальным данным, составляет от одного до двух миллиардов баксов.

Официальных комментариев от издателей пока не поступало, но, если это окажется правдой, то массовый игрок едва ли скажет им «спасибо». Тем более на фоне повышения цен на игры с 60 до 70 долларов, которое произошло с выходом консолей нового поколения PS5 и Xbox Series.

Впрочем, подаваться панике пока тоже не стоит. Лучше дождаться официального анонса и комментариев от разработчиков. Релиз GTA 6 ожидается в период с апреля 2024 по март 2025 года.