Слух: на старте продаж GTA 6 будет стоить 150 долларов

Слухи о GTA 6 последние месяцы сыплются словно из рога изобилия, что наводит на мысли о том, что официальный анонс игры может случиться уже в ближайшее время. Впрочем, не все сплетни одинаковы приятны: согласно инсайдерской информации, размещенной на сайте Dexerto, стоимость новинки будет составлять монструозные 150 долларов. Якобы таким образом Take-Two Interactive попытается отбить производственный бюджет проекта, который, опять же по неофициальным данным, составляет от одного до двух миллиардов баксов.
Официальных комментариев от издателей пока не поступало, но, если это окажется правдой, то массовый игрок едва ли скажет им «спасибо». Тем более на фоне повышения цен на игры с 60 до 70 долларов, которое произошло с выходом консолей нового поколения PS5 и Xbox Series.
Впрочем, подаваться панике пока тоже не стоит. Лучше дождаться официального анонса и комментариев от разработчиков. Релиз GTA 6 ожидается в период с апреля 2024 по март 2025 года.
Враньё!
Я видел настоящую цену.
и кричал "мама, я не хочу платить"
Пусть хоть геймплей покажут. За что 150 баксов
Подобные "слухи" могут пускать сами издатели. В данном случае могут лично таэйту или же кто-то другой прикрывается. Они оценят масштаб недовольства или же нейтралитета в сети и будут действовать исходя из оценки
Повтор
в егс или на рутрекере бесплатно возьмём
Ну 150 скорее всего будет супер издание.
Я за ценник 150 баксов и релиз в ГОГ
Роки жадные, могут только в стиме и в своем г@внолаунчере
Насмешил хоть одну игру от Р покажи в гоге?
норм цена, куплю без проблем
Ну один слух уже 100% реально будет - консольки вперёд, остальные пусть своей очереди ждут. Сколько? А вот сколько надо, пусть столько и ждут.Принципиально с таким подходом игру максимум посмотрю на стриме.Даже с торрента качать,себя не уважать.Пусть катятся куда подальше.
Да это уже перебор , бесплатно издание наш выбор
удачи западу, у нас бесплатно всё как обычно, жаль не продукты еще
Ага и к тому времени системки будут требовать квантовый компьютер.
Такое га*в*но большинство с торрентов скачает!
Зельник похоронит Кокстар