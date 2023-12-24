Слух: прохождение основного сюжета Grand Theft Auto 6 займет 35-40 часов

GTA 6 приковала к себе внимание всей игровой индустрии. После впечатляющего анонса, состоявшегося несколько недель назад, трейлер побил несколько рекордов, став одним из самых громких видео на YouTube.
После анонса подробностей об игре некоторое время не ожидалось. Но согласно последним слухам, GTA 6 предложит около 35-40 часов сюжетного контента.
Судя по тому, что я слышал, она не такая длинная. Скорее всего, 35-40 часов.
Эта информация поступила от ютубера LegacyKillaHD, который утверждает, что получил ее от своих источников в прошлом году.
Для сравнения, по продолжительности GTA 6 находится на одном уровне с другими играми Grand Theft Auto. На прохождение GTA 5 также требовалось в среднем около 30 часов, но игра предлагала гораздо больше возможностей для тех, кто хотел исследовать побочные возможности и задания.
Вероятно, что GTA 6 предложит аналогичный опыт. Поскольку игры обычно становятся все длиннее и длиннее с каждым новым выпуском, такая продолжительность может стать приятным сюрпризом для тех, кто надеется на более сжатые впечатления.
Тем не менее, некоторые могут быть разочарованы тем, что игра предлагает 35-40 часов сюжета, несмотря на восемь лет разработки. Важно отметить, что пока это всего лишь слухи. GTA 6 вполне может быть длиннее 40 часов, но пока Rockstar ничего не подтвердила.
До выхода GTA 6 еще как минимум год.
Думал будет больше, минимум 60 часов с побочными квестами вместе.
Тогда под 200 надо)
Это слишком мало для игры которую ждали больше 10 лет и ещё 15 до следующей))
Могли бы и на 100 часов сделать компанию.
100 часов это явный перебор
Да вообще ни разу не перебор, учитывая, что на жизнь простого смертного приходится слишком мало частей ГТА))
Если правда будет 40 часов, то это мало
Malo
если так называемый сюжет такой же в пятой части то это долго дофига
нормально, ещё будет куча побочек
вот в пятой части сайд-квесты интереснее с позволения сказать сюжета были как раз
Что по онлайну, интересно
Не переживай, будет для тебя онлайн. Рокстар скорее про сюжетку забудут, чем про онлайн.
До выхода GTA 6 еще как минимум 2 годa!
Ага, 10
Официально по слухам
Видимо чтобы онлайн не затягивать
РДР2 вышла пять лет назад, вряд ли до этого плотно занимались какой-то иной разработкой. Рокстар еще в те времена обмолвились, что скорее всего их следующий проект будет по масштабам меньше. Применительно к ГТА -- это логично и оправдано. Здесь более плотная застройка локаций, насыщенность и вертикальный геймплей. Смогут все это оживить, добавить доп активностей и разнообразить, будет отлично.
Не говоря уже, что чуть ли не ключевой акцент наверняка на онлайн режим, именно он впоследствии будет держать на плаву игру долгие годы. То есть две в одной практически за ту же цену.
В этот раз даже квартал не объявили, может выйти вообще в конце 2025, и оставили этот люфт наверняка подразумевая возможный сдвиг или перенос. Там уже маячит большая вероятность появления нового консольного железа. Плюс для разработчиков и в плане реализации задумок, и расширения базы покупателей.
Всего лишь..?
Мало. Хотя плюс побочки и если в этот раз dlc для одиночки не отменят возможно по итогу и норм будет
Не совсем понятно, что значит 35-40 часов сюжетного контента? Основного сюжета, или всех сюжетные миссий включая побочки? Очень надеюсь будет как с rdr 2 или horizon forbidden west. Общее прохождение 100 часов плюс)
скорее всего тут сказано про основной сюжет, без побочек.
Ну как я и говорил - если верить слухам,пролетаешь по быстрому компанию и ныряешь по максимуму в онлайн.Формула 5 во всей своей красе.А те кто рассчитывал исключительно на сингл снова пролетают мимо.Жаль конечно,но придется играть во что то другое.
Нужно больше, намного больше, 400 часов мне потребовалось чтобы полностью пройти Red Dead Redemption 2.