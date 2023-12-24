Слух: прохождение основного сюжета Grand Theft Auto 6 займет 35-40 часов

GTA 6 приковала к себе внимание всей игровой индустрии. После впечатляющего анонса, состоявшегося несколько недель назад, трейлер побил несколько рекордов, став одним из самых громких видео на YouTube.

После анонса подробностей об игре некоторое время не ожидалось. Но согласно последним слухам, GTA 6 предложит около 35-40 часов сюжетного контента.

Судя по тому, что я слышал, она не такая длинная. Скорее всего, 35-40 часов.

Эта информация поступила от ютубера LegacyKillaHD, который утверждает, что получил ее от своих источников в прошлом году.

Для сравнения, по продолжительности GTA 6 находится на одном уровне с другими играми Grand Theft Auto. На прохождение GTA 5 также требовалось в среднем около 30 часов, но игра предлагала гораздо больше возможностей для тех, кто хотел исследовать побочные возможности и задания.

Вероятно, что GTA 6 предложит аналогичный опыт. Поскольку игры обычно становятся все длиннее и длиннее с каждым новым выпуском, такая продолжительность может стать приятным сюрпризом для тех, кто надеется на более сжатые впечатления.

Тем не менее, некоторые могут быть разочарованы тем, что игра предлагает 35-40 часов сюжета, несмотря на восемь лет разработки. Важно отметить, что пока это всего лишь слухи. GTA 6 вполне может быть длиннее 40 часов, но пока Rockstar ничего не подтвердила.

До выхода GTA 6 еще как минимум год.