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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 309 оценок

Слух: прохождение основного сюжета Grand Theft Auto 6 займет 35-40 часов

butcher69
Новости

GTA 6 приковала к себе внимание всей игровой индустрии. После впечатляющего анонса, состоявшегося несколько недель назад, трейлер побил несколько рекордов, став одним из самых громких видео на YouTube.

После анонса подробностей об игре некоторое время не ожидалось. Но согласно последним слухам, GTA 6 предложит около 35-40 часов сюжетного контента.

Судя по тому, что я слышал, она не такая длинная. Скорее всего, 35-40 часов.

Эта информация поступила от ютубера LegacyKillaHD, который утверждает, что получил ее от своих источников в прошлом году.

Для сравнения, по продолжительности GTA 6 находится на одном уровне с другими играми Grand Theft Auto. На прохождение GTA 5 также требовалось в среднем около 30 часов, но игра предлагала гораздо больше возможностей для тех, кто хотел исследовать побочные возможности и задания.

Вероятно, что GTA 6 предложит аналогичный опыт. Поскольку игры обычно становятся все длиннее и длиннее с каждым новым выпуском, такая продолжительность может стать приятным сюрпризом для тех, кто надеется на более сжатые впечатления.

Тем не менее, некоторые могут быть разочарованы тем, что игра предлагает 35-40 часов сюжета, несмотря на восемь лет разработки. Важно отметить, что пока это всего лишь слухи. GTA 6 вполне может быть длиннее 40 часов, но пока Rockstar ничего не подтвердила.

До выхода GTA 6 еще как минимум год.

5
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
ДолойГетероориентация

Думал будет больше, минимум 60 часов с побочными квестами вместе.

4
alexhistory

Тогда под 200 надо)

0
Floww

Это слишком мало для игры которую ждали больше 10 лет и ещё 15 до следующей))

Могли бы и на 100 часов сделать компанию.

3
bysaturn

100 часов это явный перебор

0
Floww bysaturn

Да вообще ни разу не перебор, учитывая, что на жизнь простого смертного приходится слишком мало частей ГТА))

0
YuReI_138

Если правда будет 40 часов, то это мало

3
Jarvis666

Malo

2
Wolfenstein

если так называемый сюжет такой же в пятой части то это долго дофига

1
KANSERVATOR

нормально, ещё будет куча побочек

0
Wolfenstein KANSERVATOR

вот в пятой части сайд-квесты интереснее с позволения сказать сюжета были как раз

0
MadRiven

Что по онлайну, интересно

1
Manrin

Не переживай, будет для тебя онлайн. Рокстар скорее про сюжетку забудут, чем про онлайн.

0
HITMAN 5

До выхода GTA 6 еще как минимум 2 годa!

1
alexhistory

Ага, 10

0
Трололорк

Официально по слухам

1
нагибатель вилок

Видимо чтобы онлайн не затягивать

0
maximus388
несмотря на восемь лет разработки

РДР2 вышла пять лет назад, вряд ли до этого плотно занимались какой-то иной разработкой. Рокстар еще в те времена обмолвились, что скорее всего их следующий проект будет по масштабам меньше. Применительно к ГТА -- это логично и оправдано. Здесь более плотная застройка локаций, насыщенность и вертикальный геймплей. Смогут все это оживить, добавить доп активностей и разнообразить, будет отлично.

Не говоря уже, что чуть ли не ключевой акцент наверняка на онлайн режим, именно он впоследствии будет держать на плаву игру долгие годы. То есть две в одной практически за ту же цену.

До выхода GTA 6 еще как минимум год

В этот раз даже квартал не объявили, может выйти вообще в конце 2025, и оставили этот люфт наверняка подразумевая возможный сдвиг или перенос. Там уже маячит большая вероятность появления нового консольного железа. Плюс для разработчиков и в плане реализации задумок, и расширения базы покупателей.

0
valentinevalejo

Всего лишь..?

0
DenisVTR

Мало. Хотя плюс побочки и если в этот раз dlc для одиночки не отменят возможно по итогу и норм будет

0
Joe Grim

Не совсем понятно, что значит 35-40 часов сюжетного контента? Основного сюжета, или всех сюжетные миссий включая побочки? Очень надеюсь будет как с rdr 2 или horizon forbidden west. Общее прохождение 100 часов плюс)

0
ALEX-220

скорее всего тут сказано про основной сюжет, без побочек.

0
Lvinomord

Ну как я и говорил - если верить слухам,пролетаешь по быстрому компанию и ныряешь по максимуму в онлайн.Формула 5 во всей своей красе.А те кто рассчитывал исключительно на сингл снова пролетают мимо.Жаль конечно,но придется играть во что то другое.

-1
alexhistory

Нужно больше, намного больше, 400 часов мне потребовалось чтобы полностью пройти Red Dead Redemption 2.

-1