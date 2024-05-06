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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 2 608 оценок

В Steam добавили коллекционные карточки для Horizon Forbidden West Complete Edition

butcher69
Новости

Сегодня для Steam-версии Horizon Forbidden West Complete Edition стали доступны 5 коллекционных карточек, 6 значков, 4 фона (один из них анимированный) и 5 тематических смайликов с главной героиней игры. Это случилось чуть более месяца после релиза игры на данной площадке.

Фанаты Horizon узнают некоторые из культовых нарядов Элой, которые создатели превратили в значки, а для коллекционных карточек были выбраны самые свирепые машины, которые бродят по диким местам Запретного Запада.

Horizon Forbidden West уже доступна на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Bob Chipeska

Ну нахренаааа они нужны!?

5
Nick1906

Как классно 😍

3
Кей Овальд

А их не было!? Странно.

2
Избранная Белиара

Карточки еще что-то дают? Или просто для коллекции?

1
GoliafJx

Соберёшь 1000000 шт получишь ужин с Габеном в самом дорогом ресторане мира.

3
Aleks2158 GoliafJx

За свой счёт

2
Bambillo132 GoliafJx

при ресторан не было ни слова, там было что-то про отель.

1