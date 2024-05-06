В Steam добавили коллекционные карточки для Horizon Forbidden West Complete Edition

Сегодня для Steam-версии Horizon Forbidden West Complete Edition стали доступны 5 коллекционных карточек, 6 значков, 4 фона (один из них анимированный) и 5 тематических смайликов с главной героиней игры. Это случилось чуть более месяца после релиза игры на данной площадке.
Фанаты Horizon узнают некоторые из культовых нарядов Элой, которые создатели превратили в значки, а для коллекционных карточек были выбраны самые свирепые машины, которые бродят по диким местам Запретного Запада.
Horizon Forbidden West уже доступна на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4.
Ну нахренаааа они нужны!?
Как классно 😍
А их не было!? Странно.
Карточки еще что-то дают? Или просто для коллекции?
Соберёшь 1000000 шт получишь ужин с Габеном в самом дорогом ресторане мира.
За свой счёт
при ресторан не было ни слова, там было что-то про отель.